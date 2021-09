Rafaela vota tras una campaña chata, sin ideas ni propuestas de los principales candidatos

Alrededor de 80 mil rafaelinos están en condiciones de votar este domingo en las dos elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las primeras que se llevan a cabo en el marco de la pandemia que obliga a implementar protocolos sanitarios. La primera elección está bajo organización del Tribunal Electoral de la Provincia y tiene que ver con las categorías de intendentes, concejales y autoridades comunales a través de la boleta única. El segundo es el comicio de carácter nacional para definir las listas de diputados y senadores nacionales -ver pág. 2-. En ambos casos, la votación permitirá resolver las candidaturas para las elecciones generales del 14 de noviembre.

En Rafaela, el padrón para la elección nacional está integrado por 80.743 personas (41.988 mujeres y 38.755 hombres), que incluye a 2.361 jóvenes de 16 y 17 años que no tienen la obligación de sufragar. En tanto, para la elección de concejales están habilitados 78.980 electores -la cifra incluye a 598 extranjeros- mayores de 18 años, pues la Provincia no cuenta con el voto joven. En total hay 32 locales de votación con un total de 233 mesas, 2 de ellas para ciudadanos extranjeros. Precisamente ayer las fuerzas de seguridad realizaron el operativo para distribuir las urnas desde la sede del Correo Argentino en la esquina de Moreno y 25 de Mayo hacia las escuelas en las que se vota.

Según la Secretaría Electoral de la Provincia, de un total de 365 localidades existentes en la provincia de Santa Fe, entre comunas y municipios, sólo 92 definirán hoy los candidatos de categorías locales para las elecciones generales del 14 de noviembre, entre ellas Rafaela. Para aclarar, en las 365 localidades se vota en las PASO nacionales de diputados y senadores. Pero sólo en 92 se deberá sufragar en ambos comicios. En este marco, habrá 8.192 mesas electorales nacionales y otras 6.698 provinciales.

En el caso del departamento Castellanos, las elecciones provinciales se realizarán apenas 7 de las 46 localidades. Se trata de las ciudades de Rafaela, Sunchales, Frontera y San Vicente, que por primera vez votará en las categorías de intendente y concejales (que se definirán en noviembre), y de los pueblos de Angélica, Coronel Fraga y Saguier. Mientras que en las restantes 39 localidades del departamento no se vota en las PASO provinciales porque no hay internas.

En Rafaela, 15 listas compiten en la categoría de concejales, con el atractivo más importante focalizado en las internas de los frentes electorales más importantes: Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el Frente Progresista, Cívico y Social. El Concejo Municipal cuenta con 10 bancas, 5 de las cuales se renuevan cada dos años. El 10 de diciembre concluyen los mandatos de Jorge Muriel (PJ), Marta Pascual y Lalo Bonino (PRO-Cambiemos) y Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy (UCR-Cambiemos). Sólo los dos últimos buscarán la reelección.

En JxC, dos listas dirimen la interna en las urnas. La primera se presenta como "de unidad" y tiene entre sus principales precandidatos a Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino y Ana Carina Visintini. En la vereda de enfrente, la lista "Vamos Juntos" está integrada por Gonzalo "Negro" Mondino, Laura Monzón, José Rogiani y Silvina Martín.

En tanto que en el Frente Progresista se da la mayor cantidad de listas: hay cuatro listas encabezadas por Matías Martínez Sella (socialista), Sergio Loyola (socialista), Sergio Aye (GEN) y Carla Boidi (PDP).

En el Frente de Todos, tres listas pugnan por la victoria aunque la oficialista de Martín Racca y Valeria Soltermam, que cuentan con el respaldo del intendente, Luis Castellano, aparece como amplia favorita. El joven Nahuel Aimar y el cristinista Francisco Barredo completan la oferta peronista de la ciudad.

En el resto de las listas no habrá internas, pero el objetivo será superar el mínimo de votos en las PASO que exige la ley electoral para avanzar hacia las generales: Oscar Gasparotti (Podemos); Ayelén Kessler (Unite); José Rolando (Evolución), Pablo Rodríguez (Soberanía Popular), Florencia Muriel (Rafaela Mi Ciudad) y Delvis Bodoira (Vida y Familia).

Finalmente, se recomienda a los electores llevar su propio bolígrafo para firmar el padrón. De no hacerlo, la autoridad de mesa proveerá el que obrará en el kit de útiles (es distinto al que utilizan las autoridades de mesa) y el elector deberá higienizarse las manos antes de utilizarlo. En el horario de 10.30 a 12.30 tendrán prioridad para el ingreso los grupos de riesgo: personas con discapacidades permanentes o temporarias, mayores de 60 años y embarazadas, siempre que acrediten por los medios pertinentes integrar los grupos de riesgo priorizados. En esa franja se permitirá el ingreso de otros electores pero luego de los priorizados.

Con información de La Opinión