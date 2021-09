Ganan el FdT en Buenos Aires y JxC en Córdoba y CABA

Tras el cierre de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y según encuestas en boca de urnas, la candidata del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se impone este domingo por entre 4 y 7 puntos a la sumatoria de votos de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), que protagonizan Diego Santilli, por la agrupación Juntos, y Facundo Manes, por Dar el Paso.

Además, en el principal distrito electoral del país, Santilli, el precandidato apoyado por Horacio Rodríguez Larreta, derrota a Manes, el dirigente respaldado por el radicalismo.

Al tercer lugar, se lo disputan, aunque muy lejos de las dos frentes principales, José Luis Espert, de Avanza Libertad; la izquierda, que va con dos listas; y Florencio Randazzo, de Vamos con Vos.

En la provincia de Córdoba, la lista de los precandidatos de Cambiando Juntos, que encabezan Luis Juez y Rodrigo de Loredo en los tramos de senador y diputado, respectivamente, logra una amplia ventaja sobre la nómina de Juntos por Córdoba, que lideran Mario Negri y Gustavo Santos, a quienes había apoyado el ex presidente Mauricio Macri.

También en la provincia mediterránea, la lista de Luis Juez y Rodrigo de Loredo y la de Hacemos por Córdoba (HpC), de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, se disputan cuál fue la más votada. Ahora bien, sumando todas las nóminas de la interna, Juntos por el Cambio es por lejos el espacio político más respaldado.

El kirchnerismo cordobés, que llevó a Carlos Caserio y Martín Gill como cabezas de lista para senador y diputado, se ubica en el tercer lugar, pero con alrededor de un tercio de los sufragios con respecto a la lista más votada. Estos guarismos, que son en boca de urnas, dejan en evidencia que el schiarettismo le gana la pelea por el peronismo al Frente de Todos en la provincia.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la precandidata a diputada María Eugenia Vidal, que se presenta por el espacio larretista Juntos, supera, aunque no por las amplias distancias que sacaba antaño el PRO, a Ricardo López Murphy, quien se postula por Republicanos Unidos. El ex ministro de Economía sacaría la mitad de los votos que la ex gobernadora de Buenos Aires.

Muy atrás en la interna porteña de Juntos por el Cambio, queda el radical Adolfo Rubinstein, quien fuera ministro de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

El tercer lugar en CABA es para el kirchenrista Leandro Santoro, quien se ubica a una distancia de entre 15 o 20 puntos con respecto a Vidal.

El cuarto puesto sería para Javier Milei, de La Libertad Avanza, quien llegaría a una decena de puntos porcentuales.

Por último, en la provincia de Mendoza hay una clara ventaja para la lista apoyada por el gobernador radical Rodolfo Suárez, que lleva como precandidatos a Alfredo Cornejo y Julio Cobos, para senador y diputado, sobre la nómina del Frente de Todos, que encabezan la actual senadora Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo.

