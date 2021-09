Elisa Carrió: «Ya no quieren ser esclavos del kirchnerismo ni de nadie más»

Elisa Carrió llevó a cabo una conversación telefónica previa a la difusión de los primeros resultados oficiales de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y anticipó el triunfo de la oposición para las elecciones generales en noviembre: “Lo que más me emocionó es la evolución de los pobres que ya no quieren ser esclavos del kirchnerismo, ni de nadie”.

“No vamos a ser Venezuela. Vamos como soñamos a la República con libertad e igualdad. Lo que más me emocionó es la revolución de los pobres, que ya no quieren ser esclavos del kirchnerismo ni de nadie. La gran victoria de noviembre está asegurada.”, comenzó diciendo la ex diputada de Juntos por el Cambio.

Luego pidió: “Vota por el discurso no violento, vota por el hogar de todos los argentinos. vota y pone tu cuerpo porque hay que tener valor y no escepticismo en el padecimiento. Esta es la parte más importante de esta ópera universal”.

“Ustedes tienen que elegir quiénes van a ser los candidatos de Juntos por el Cambio. Y la Coalición Cívica está con María Eugenia (Vidal) en la Capital, con (Diego) Santilli en la provincia de Buenos Aires, con José Corrales y Lucía Lehmann en Santa Fe, con (Carlos) Eguía en Neuquén y bueno tantos otros lugares, con Mario Negri en Córdoba, con (José Manuel) Cano en Tucumán y tantos otros que estamos a lo largo y a lo ancho de la República”.

Finalmente, la dirigente de la Coalición Cívica aseguró que el protagonismo es 100% de los candidatos y pidió que eso se respete. “A todos los que me invitaron a los bunkers, les agradezco, pero ya no es mío el protagonismo. Ojalá que nadie les usurpe el protagonismo de una victoria que es de todo el pueblo argentino”, finalizó.

Con información de www.elintrasnsigente.com