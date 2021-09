Finalmente "en el país de los ciegos......" ganó Viotti

En la alianza UCR-PRO, la lista que encabezan los actuales concejales que buscan la reelección, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, arrolló a sus adversarios internos, y también a los “externos”, y se queda con todos los lugares en la lista expectantes de la lista para los comicios del 14 de noviembre. En el peronismo ocurre otro tanto porque la lista oficial de “Hacemos Santa Fe” que lideran el subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca, y la periodista Valeria Soltermam sacó una diferencia importante a sus oponentes y también se apodera de todo. En el Frente Progresista, la elección fue dividida y se intercalarán nombres entre las nóminas competidoras, pero la lista del PDP con Carla Boidi estará a la cabeza.

En suma de votos, JxC se impuso al FdT y el FPCyS, en una baja performance, se ubicó en tercer lugar. El resto de los frentes quedaron muy rezagados en la preferencia de los rafaelinos y rafaelinas. Sin tener que dirimir candidaturas, debido a que solo se presentó una sola lista, los frentes Federal Vida y Familia (Delvis Bodoira) y “Rafaela mi Ciudad" (Florencia Muriel) se aseguraron la participación en las generales del 14 de noviembre al superar el mínimo de votos exigidos.

En tanto, el Frente Podemos, de Oscar Gasparotti, deberá aguardar el escrutinio definitivo para saber si puede ser de la partida en noviembre aunque tiene grandes posibilidades. Finalmente, los frentes Para el Cambio (José Rolando), Unite por la Libertad y la Vida (Ayelén Kessler), Soberanía Popular (Pablo Rodríguez) no superaron el piso del 1,5 % de los sufragios que demanda la norma electoral para avanzar a la próxima instancia.

En números concretos, con un escrutinio avanzado en un 96,60 % del total, el Frente UCR-PRO (Juntos por el Cambio) contabilizó 17.794 votos contra los 13.137 del peronismo y 6.147 del FPCyS. En cuarto lugar se posicionó el Frente Federal Vida y Familia, con el ex secretario de Gobierno municipal, Delvis Bodoira (lista "Rafaela en Serio") con 3.216 siendo además el tercer precandidato más votado en esta PASO, aunque no le alcanzaría para acceder una banca. Le siguió “Rafaela mi Ciudad”, de Florencia Muriel y Mauricio Melano, con 1.778 sufragios.

Entrando en el desglose del voto de la PASO en cada frente se observa que en Juntos por el Cambio fue abrumadora la cosecha de “Juntos por Rafaela” (Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy) con 16.521, el 92,85 % de los que se volcaron en esa “interna”. Enfrente, “Vamos Juntos” (Gonzalo Mondino y Laura Monzón), obtuvieron apenas 1.273 sufragios y por aplicación de sistema D´hont no colocarán ningún candidato en la lista para las Generales. Si bien era una victoria previsible, la magnitud de los sufragios recibidos desató una sensación de gran optimismo de los dirigentes y militantes que se acercaron al Comité radical en la primera cuadra de calle Maipú porque de mantenerse este caudal, JxC estará en condiciones de dar batalla para retener las 4 bancas que pondrá en juego o, al menos, no perder más de una. El entusiasmo encontraba también sustento en los más de 4.200 votos sumados por la fuerza con relación a la elección de 2019, aunque se opaca si se tiene en cuenta que en la anterior de término medio (2017), se superaron los 34 mil y le dieron una base muy sólida para ir por la Intendencia dos años más tarde.

En la sede del Partido Justicialista, lugar donde se convoca el peronismo que responde al "perottismo", se respiraba un clima de calma, pero no de satisfacción porque se apuntaba a una mayor cantidad de favores electorales y solo se llegó a los 13.137 votos, que alcanzan para asegurar los dos primeros lugares a Martín Racca y Valeria Soltermam en la lista de candidatos. La adición de sufragios de los otros espacios justicialistas (“Unidad Ciudadana”, con 831, y “Vamos Rafaela” de Nahuel Aimar, con 3.094) achicó la diferencia con JxC y los dejó conforme.

Más allá de esta proyección, el panorama no será sencillo porque el oficialismo tendrá que encontrar puntos de acuerdo con sus adversarios peronistas que no pudieron colar ningún nombre en la nómina definitiva. En este marco, el esfuerzo deberá ser muy grande para, primero, retener todos los votos y luego sumar más, aunque se quedarán conformes si logran ingresar al Concejo dos representantes, teniendo en cuenta que solo Jorge Muriel concluye su mandato. En la suma, el PJ ganaría una banca.

Finalmente, el Frente Progresista tuvo una elección muy parecida a la de los últimos años, pero Carla Boidi del PDP con 2.711 se consagró ganadora de la interna, tendrá el número 1 de la lista y será secundada por Matías Martínez Sella que se alzó con 1.995 sufragios. Lo llamativo es que en esta interna el socialismo presentó dos listas, la de Martínez Sella y la de Sergio Loyola, que juntas consiguieron más de 3.000 votos. Si habrían sellado una lista de unidad, quizás se quedaban con el primer lugar para noviembre.

Así las cosas, en la elección generales para la categoría de concejales la boleta única se reducirá: de las 15 listas que participaron en estas PASO quedarían 6. Leonardo Viotti, Martín Racca, Carla Boidi, Delvis Bodoira y Florencia Muriel tiene su lugar asegurado, mientras que Oscar Gasparotti deberá estar calculadora en mano para confirmar si pasa el corte.

