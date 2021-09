Tras las PASO, el hombre del mercado que más conoce al Gobierno indicó: “No se puede jugar con fuego; hay que acordar con el FMI”

Javier Timerman posiblemente sea el hombre del mercado que más conoce al gobierno de Alberto Fernández, pero nunca deja de señalar los errores y las inconsistencias de la política económica.

El fundador de Ad CapSecurities y de Banzas sostuvo en una entrevista con Infobae que el Gobierno no debe dejar de lado la negociación para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque “no hay mucho stock” y abandonar ese camino generaría mayor incertidumbre.

Timerman nació en Argentina, pero emigró con 16 años a Israel, donde estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. En 1982, se mudó a Estados Unidos, donde obtuvo el título de Máster en Finanzas Internacionales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. En Wall Street comenzó su carrera en 1986 en el banco UBS, luego trabajó como Senior Managing director en Bear Stearns, y en ese mismo banco fue también co-Head de Emerging Markets y Global FX. En 2009 fundó, junto a Agustín Honig y Juan Martín Molinari, la firma de servicios financieros AdCap, y en 2020 esta compañía lanzó su Fintech, Banza.

Desde Manhattan, Timerman admitió que en el corto plazo posiblemente haya medidas que estimulen el consumo para revertir la derrota del domingo, que luego deberían dar lugar a “un plan muy detallado de metas fiscales y monetarias y de revisión del gasto”.

-¿Cómo piensa que reaccionará y cómo debería reaccionar el Gobierno tras la derrota en las PASO en materia de política económica?

-Aquí en Nueva York todos los inversores se hacen la misma pregunta: ¿se radicalizan o no’. Yo creo que la reacción se va a dividir en dos etapas . De aquí a noviembre la necesidad electoral los puede obligar a tomar medidas de corto plazo que estimulen el consumo . Luego, independientemente del resultado, se debería presentar un plan muy detallado de metas fiscales y monetarias , revisión del gasto , e intentar acordar un mínimo de reformas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayuden a despejar no solo los vencimientos con ellos sino la demanda de dinero local. Con el Banco Central como única fuente de financiamiento no se puede.

-¿Se va a sostener la suba de los activos financieros argentinos que se observó apenas se conocieron los resultados?

-Creo que se viene un trade positivo para Argentina, pero no con la fortaleza del que tuvimos de cara al 2015. La Argentina está mucho más endeudada tanto en pesos como en dólares y hay una historia traumática que ocurrió en los mercados hace tan solo 2 años y muchos inversores van a quedarse en el modo wait and see . O sea, un rally moderado; “I believe it when I see it”, te dicen. De hecho, es muy tímida la respuesta de los bonos, porque muchos afuera creen que hay chances de una radicalización.

-¿Este resultado acerca o aleja un acuerdo con el FMI?

-Para mí lo acerca: no se puede jugar con fuego . No queda mucho stock y si dependes del flujo tenés pocos aliados que te ayuden a financiarte en pesos . El acuerdo con el Fondo te apuntala eso; lo otro es entrar en una incertidumbre que en un mercado tan golpeado puede tener resultados no deseados por nadie.

-¿El mapa de las PASO fortalecerá a los dirigentes moderados como Sergio Massa en el oficialismo y Horacio Rodríguez Larreta en la oposición?

-Lo otro que se preguntan aquí es si Larreta se fortalece o si la victoria de la oposición genera una interna destructiva. Los candidatos de Larreta tuvieron oposiciones fuertes: tanto a Facundo Manes como a Ricardo López Murphy les fue muy bien y la derecha salió fortalecida . Hoy Horacio es el líder de la oposición, pero es muy temprano para analizar si este fue un voto protesta típico ante una situación de malestar económico o si es un voto ideológico donde los votantes giraron a la derecha. De ser así Horacio me imagino tendrá disputas internas.

-¿Qué activos recomendaría en este contexto?

-Bonos soberanos y sub soberanos con ley de Nueva York -estimo que por ahora es lo único que van a tocar los inversores de afuera- Y ADRs ; hay muchos fondos que solo operan acciones y hay muy poca oferta.

* Para www.infobae.com