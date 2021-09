Insólito: Santiago Cafiero justificó la derrota del Frente de Todos en las PASO

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, justificó los resultados de las PASO, en los que el Frente de Todos fue el gran derrotado, y señaló que «la pandemia nos hizo tomar decisiones muy antipáticas». En este sentido, remarcó que es un fenómeno: «Hay que entender que votamos en pandemia, a todos los oficialismos del mundo les genero una repercusión en las urnas».

Además, explicó: «Estamos comprometidos en escuchar el mensaje que la gente nos dio anoche, queremos mejorar la vida de todos, lo vamos a hacer, es nuestra prioridad, más allá de los resultados de la votación», y contó que «me parece que el Frente de Todos tiene una lectura más amplia, todos nuestros compañeros hicieron una gran campaña teniendo en cuenta la pandemia», en diálogo con Radio 10.

Al mismo tiempo, indicó cuáles son los objetivos del Gobierno de cara a las elecciones de noviembre: «Tenemos que trabajar el doble para recuperar la confianza de la sociedad. Tenemos que profundizar la recuperación económica, es nuestro futuro. Tengamos en cuenta que la agenda del gobierno fue la pandemia, tuvimos que reconstruir el sistema sanitario».

Por otra parte, apuntó contra el modelo de Juntos por el Cambio: «Pensamos que tenemos que mejorar, a pesar del resultado, la mayoría de los argentinos no quieren volver para atrás. Nosotros tenemos que profundizar aun más la agenda de recuperación económica, completar los ciclos de vacunación. Hay muchas actividades que todavía no se han recuperado, pero vamos a ayudarlas a recuperarse».

Mientras que destacó los últimos meses de su gestión: «Hace unos meses que vemos la recuperación de la economía de forma heterogénea. La rueda virtuosa tiene que volver a girar para recuperar a la Argentina y eliminar la pobreza. Tenemos que volver a recuperar las calles, el peronismo tiene que llevar un mensaje de esperanza a todas las casas. En el día de ayer Argentina voto, hizo valer la democracia, muchos no fueron a votar, por eso tenemos que ir a buscarlos para que expresen ese voto».

Por último, concluyó: «La oposición planteo hace poco que no esta dispuesto a consensuar nada, esperamos que tengan una actitud de dialogo. Entendemos que los argentinos le dijeron que NO a un modelo de país en 2019. Nosotros nunca renunciamos al dialogo, lo vamos a seguir haciendo, no se determina por una elección. La Argentina se debate entre dos modelos de país, uno que es para pocos y otro que cree en la producción nacional, en las pymes y en las posibilidades para todos»

Con información de www.elintransigente.com