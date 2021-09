Perotti y Castellano fueron los grandes derrotados de ayer en Rafaela

Los grandes derrotados de ayer en Rafaela sin lugar a dudas son Omar Perotti y Luis Castellano, ambos habían hecho campaña por un desconocido Martín Racca que como era previsible cayó derrotado por un Leonardo Viotti que ni siquiera se despeinó.

A primera hora de la mañana ya vislumbraban una derrota contundente y tuvieron que acudir a un medio de la ciudad amigo para que difundieran una falsa noticia y procuraran torcer la voluntad de los votantes. Una práctica digna de quienes lo pidieron y del personaje que dirige ese medio.

Lo concreto es que ayer el triunfo de Viotti sirvió para demostrar el rechazo que la ciudad tiene tanto a la gestión de Castellano como a la de Omar Perotti y el mismo se vio reflejado en las urnas.

Hace ya algunos días habíamos dicho que "en el país de los ciegos el tuerto es rey" y seguimos pensando lo mismo.

Ayer se eligió al "menos peor", lo que no quiere decir que la elección sea buena.

La incapacidad del rival desprestigia al vencedor

Castellano y Perotti fueron los grandes derrotados en Rafaela aunque no lo quieran reconocer. Seguramente ya van a venir los reproches y ya se va a desatar la interna. Castellano es el mentor de la candidatura de Racca y por ahora no asumió las consecuencias de esa decisión desacertada.

La gente ya no come "vidrio" y hace mucho que dejó de aceptar que le digan a quien tiene que votar. Castellano y Perotti son el reflejo de la vieja política, la que no queremos nunca más y los resultados de ayer así lo demuestran.

Viotti también tendrá que dejar de lado viejas recetas y bajar a la realidad. Los votos no tienen dueño y la gente cambia de parecer de manera muy fácil.

Seguramente se tendrá que alejar de algunos "personajes" que lo rodean y que bastante mal le hacen, de lo contrario en poco tiempo va a seguir el camino de Don Luis y Don Omar, dos derrotados que tienen, al menos en Rafaela, "el boleto picado".

"En el país de los ciegos el tuerto es rey" lo dijimos y no nos cansamos de seguir diciéndolo.Se eligió al menos peor y eso no es para nada bueno. La propuesta electoral de Rafaela fue la peor en años y eso no es nada halagüeño.

Por de pronto los grandes derrotados de ayer fueron estos dos señores, los que se creían que manejan todo como patrones de estancia, pero quizá ayer bajaron a la realidad, una realidad que en el futuro puede ser dura para todos.

No es bueno no tener a quien elegir y menos tener que hacerlo por el menos peor, pero es lo que hay..... al menos por ahora.