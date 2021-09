Juan Grabois dijo que los militantes votaron enojados: “Hay que cambiar el rumbo económico”

Aunque forma parte del Frente de Todos, el dirigente social Juan Grabois, volvió a manifestarse distante con la marcha de la gestión de Alberto Fernández. Dijo que el gobierno “tiene un gabinete mediocre”, que “hay que cambiar el rumbo económico” y que el resultado de las PASO se debió a que “los militantes votaron enojados” por el aumento de las desigualdades sociales y la depreciación del salario.

“Nadie preveía una derrota. Con algunos amigos, que no te voy a decir el nombre, decíamos que por ahí ganar por poquito o perder por poquito hubiera sido bueno como un mensaje de la necesidad de cambiar de rumbo, pero la verdad que fue una debacle, fue un baldazo de agua fría”, sentenció Grabois en Radio Rock and Pop.

Y hasta se animó a describir el cuadro de situación política que dejaron las elecciones de manera cinematográfica: “Es como cuando en las películas el tipo está medio drogui y le dan una cachetada para que se levante”.

Para Grabois “fue una derrota tremenda” la de este domingo y confía que a raíz de estos resultados adversos el oficialismo se dé la oportunidad de cambiar el rumbo económico. “Es un gobierno que tiene una política económica amarreta en un momento de estancamiento fuerte, una política redistributiva que no es peronista y una desigualdad social ha aumentado en estos años lejos de achicarse”, enfatizó al remarcar los obstáculos que el Presidente aún no ha podido superar en sus casi dos años de gobierno.

Si bien Grabois admitió que “en las barriadas populares al Frente de Todos no le fue tan mal”, señaló que “votó menos gente y los militantes votamos enojados así no me quiero imaginar el resto de la gente”.

Consultado acerca de quién fue el gran perdedor de las PASO, Grabois prefirió no cargar contra alguien particular. “No sé interpretar qué mensaje iba para uno y para el otro”, dijo en alusión a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“El gobierno está muy mal, en toda la coalición estamos mal. Yo vengo diciendo que hay un círculo rosado que opera como la teoría del cerco. El presidente contesta un mensaje de texto pero no escucha a muchos que tenemos termómetros de ciertos sectores de la sociedad”, se lamentó Grabois, quien se quejó de los principales funcionarios que rodean al Jefe de Estado.

“Hay un gabinete muy mediocre y esto lo viví porque no se hablan entre sí. Los secretarios de Estado no se hablan entre sí para resolver los conflictos en la sociedad. Viven en un país distinto al de la mayoría de los argentinos”, aseveró y luego hizo alusión que “la gente la está pasando realmente muy mal, los números sociales son escandalosos y se hizo bastante poco en relación a eso”.

Al momento de analizar ese descontento social, Grabois se sorprendió de que Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, haya sacado el 15% de los votos en la Villa 31. “Este señor no es de derecha, es un señor que grita y que insulta a los políticos en un momento en que la gente está caliente y resulta atractivo”, aseveró.

“Tenemos el salario más bajo de América Latina. ¿Qué esperas de eso?, ¿que te aplaudan?. Si Milei es un falso profeta, es una interpretación. Pero su apariencia es que se enfrenta a una casta cuando es verdad que la casta existe. ¿Qué te puedo decir?”, se preguntó.

Además de la cuestión económica y la frivolidad de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en medio de la cuarentena estricta, para Grabois el tema educativo durante la pandemia también fue decisivo.

“Los que tenemos pibes en la escuela pública la pasamos con el orto. La gente que tenía que ir a laburar y no tenía quien le cuidara los pibes, el whatsapp que no funcionaba, la falta de una estrategia clara…. Los pibes no aprendieron nada. Hubo un abandono de los pibes y pibas y de la comunidad educativa”, sentenció sin vueltas.

Por último, resaltó que el Frente de Todos tendría que haber hecho PASO. “Hoy no hay figuras que sinteticen el Frente de Todos, hay visiones muy distintas dentro de la coalición. Queríamos PASO en Provincia, Capital y el resto del país. Las contradicciones en el Frente de Todos fueron un factor positivo en 2019 y esta vez eso no se pudo expresar”, recriminó Grabois sobre la decisión oficial de designar a dedo a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

Con información de www.infobae.com