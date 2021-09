El duro testimonio de Alanis Morissette tras denunciar que fue violada por varios hombres a sus 15 años

Alanis Morissette habló en su documental sobre el momento más traumático de su vida a los 15 años cuando fue abusada por varios hombres.

El documental llamado “Jagged”, que narra la vida de la cantante, revela detalles por ahora desconocidos sobre su vida.

“Me costó mucha terapia admitir que había sido una víctima”, declara Alanis Morissette en la producción que estará disponible en HBO y se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto.



Desde el Washington Post reflejaron parte de los testimonios de la artista en donde expresó: “Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban ‘tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15’. Ahora estoy como ‘sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores’”.

Otro de los pasajes más duros del documental, narra cómo desde la industria musical se tapaba este hecho, ya que por su exposición prefería evitarlo para proteger a su familia y a sus futuras parejas para no ser perseguidos por los medios. Además contó que le expresó lo que le había ocurrido a personas con las que trabajaba, pero todo cayó en “oídos sordos”.

“El hecho de que yo no hablara sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger”, contó.

Al trascender parte del contenido del documental, la prensa estaba esperando la presencia de Alanis Morissette en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero la cantante ya confirmó que no irá. Según algunos portales, su ausencia se debe a que no quedó conforme con el trabajo que realizó el cineasta Alison Klayman.

El documental de ka ganadora de siete Premios Grammy, gira en torno al álbum que la catapultó a la fama: “Jagged Little Pill”. El disco fue considerado uno de los más exitosos de todos los tiempos, vendió más de 33 millones de copias, lo que lo ubica en el décimo cuarto material más vendido de la historia.