Dólar hoy: la cotización libre recuperó terreno y cerró a $182,50 luego de la baja post-PASO

El dólar libre subió 1,50 peso en el reducido mercado paralelo, para terminar ofrecido a $182,50 para la venta.

El dólar “blue” gana apenas un peso en en septiembre, mientras que desde que inició el 2021 el alza del billete verde es de solo 16,50 pesos o 10%, frente a una inflación que superó el 30% en el período.

En el mercado mayorista las posturas de venta marcaron un dólar de $98,21, dos centavos arriba del cierre anterior. La brecha cambiaria alcanza el 85,8 por ciento.

Luego de las elecciones primarias, con amplio triunfo de la oposición en la mayor parte del territorio, las cotizaciones alternativas del dólar -tanto el “blue” como las paridades bursátiles- exhibieron un llamativo comportamiento bajista, en torno al 2 por ciento.



“Surgen interrogantes sobre cuánto tiempo podrá persistir esta pausa si el equipo económico del Gobierno se radicaliza para intentar revertir el resultado electoral”, señalaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“Las miradas siguen direccionadas al saldo diario de las intervenciones. La lectura de las primarias también tuvieron una favorable repercusión sobre los dólares financieros, al presentarse relativamente más calmos tras las mayores regulaciones recientes en busca de mantener la ‘barrera’ de los $170, y también aquellas referencias más libres que llegaron a ubicarse por encima y están inicialmente aflojando, aún cuando sigue abierto el desafío de mayor emisión monetaria en esta etapa electoral”, aportó el economista Gustavo Ber.



Aunque el BCRA finalizó con saldo a favor su intervención en las últimas tres ruedas cambiarias, hay que señalar que en las últimas tres semanas quedó como principal oferente de divisas en el mercado, para cubrir los faltantes puntuales en un período de merma para las liquidaciones del agro.

Este martes adquirió unos USD 45 millones, según estimaron fuentes privadas. En lo que va de septiembre, la autoridad monetaria sacrificó por su intervención mayorista unos USD 432 millones, que se amplían a USD 780 millones desde el 26 de agosto.

Las reservas internacionales se incrementaron el lunes USD 17 millones y finalizaron en 45.778 millones de dólares.

El Banco Central giró el miércoles 8 otros $80.000 millones al Tesoro en concepto de Transferencia de Utilidades. De esta manera, los giros en septiembre ya suman $140.000 millones y en el segundo semestre alcanzan los $520.000 millones. Desde que empezó el 2021, la emisión monetaria para financiar al fisco alcanza los 850.000 millones de pesos.

Javier Timerman, socio de AdCap y co-fundador de Banza,, comentó que “el Gobierno tendría que ir hacia un modelo más amigable con el capital, considerando que faltan dos años para las elecciones, porque el gran problema de Argentina es la falta de financiamiento. Tenemos un único prestamista, que es el Banco Central, y eso no puede ocurrir en una economía. Como tenemos un problema de financiamiento, no podemos crecer, y para crecer, necesitamos nuevas fuentes de financiamiento, y una de ellas son claramente las exportaciones”.

Consultado sobre la necesidad de apelar a la emisión monetaria para financiar gastos el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró días atrás: “Por supuesto quisiéramos tener más instrumentos y tener más crédito” pero que “hoy no te queda otra” opción.

En ese sentido sostuvo que “gobernar en los tiempos de la normalidad sería más fácil; nos tocó una doble crisis” en referencia a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica de los años 2018 y 2019.

