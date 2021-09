Javier Milei: “En noviembre vamos a dejar al kirchnerismo en tercer lugar”

Con más del 13% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei fue la sorpresa de las elecciones primarias del pasado domingo 12 de septiembre. Con la bandera del liberalismo, el economista promete llevar al Congreso las discusiones y proyectos desde los valores de la moral y la ética. Pero no sólo eso. Para los comicios generales de noviembre promete “desplazar” al kirchnerismo, en referencia a la lista de Leandro Santoro, a un tercer lugar con la conquista de los electores “verdaderamente liberales”, y para eso cuenta con los votantes de Juntos por el Cambio que no eligieron a María Eugenia Vidal.

Durante la entrevista con Infobae, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza confesó que durante el domingo de elecciones durmió la siesta hasta las 18, horario exacto en el que se cerraban los centros de votación, mientras su teléfono no paraba de sonar con consultas sobre las boca de urnas. Antes había almorzado con sus padres y su hermana. “Descansé y después fui al búnker”, describió. “No nos manejamos con boca de urna porque los liberales nos manejamos con datos reales, las boca de urna está demostrado que no son datos reales. Iría contra nuestra ideología. Por eso Javier estaba durmiendo”, agregó Ramiro Marra, candidato para la Legislatura porteña por el mismo espacio, para reafirmar la despreocupación que manejaban el día de la elección.



-¿Superó su expectativa el resultado de las PASO?

-Nosotros desde nuestra propia concepción, donde la elección es un veredicto de mercado donde los individuos deciden, nuestra principal meta era establecer dentro del debate las ideas de la libertad. Y desde nuestro punto de vista nosotros hicimos una buena campaña porque las ideas de la libertad ocuparon el centro del ring en todo momento. Es decir, la discusión fue central sobre las ideas de la libertad. A punto tal que nosotros creemos que en esta campaña las ideas de la libertad ganaron la batalla cultural ¿por qué? Porque todas las expresiones políticas se vieron obligadas a hablar de la libertad y no sólo eso sino que además corrieron sus discursos y empezaron a tomar las ideas de la libertad.

Lo único que había que esperar era ver si las personas decidían acompañar con el voto. Afortunadamente el número de personas que nos acompañó con el voto fue muy importante y eso claramente nos pone muy felices. Creo que abre unas ventanas enormes porque el liberalismo mostró que en la Capital Federal es la segunda fuerza más importante porque cuando tomás los votos liberales superan al kirchnerismo. Si nosotros de cara a noviembre logramos aglutinar al liberalismo ¿Qué va a pasar? Vamos a lograr desplazar al kirchnerismo del segundo lugar, los vamos a dejar terceros y va empezar la salida del kirchnerismo. Es decir el principio del fin del proceso político más nefasto que tuvo la historia económica argentina.

-¿Es un prejuicio pensar que el liberalismo sólo representa a la clase alta?

-Es una construcción brillante por parte de la izquierda para correr al liberalismo de la escena. Por la propia naturaleza de la distribución del ingreso, las personas que tienen un ingreso por encima de un promedio oscilan entre el 20 y el 25%. Por lo tanto, si vos logras como estrategia comunicacional establecer que esas ideas son un nicho dentro de ese conjunto... ¿Qué es lo que logra la izquierda? Que los verdaderos oponentes queden marginados. La estrategia del fascismo fue esa: esta confrontación hegeliana de si no sos A sos B, cuando en realidad tenés todo un abecedario. En ese contexto suele ser muy funcional para captar esos votos. Y lo que logramos en esta elección es demostrar que el liberalismo es una cuestión transversal porque la libertad nos atañe a todos y para todos es un valor.

-Estela de Carlotto expresó “espanto” ante la buena elección que hicieron y hay una idea de que el liberalismo podría eliminar derechos en caso de llegar al poder.

-Derechos hay tres: la vida, libertad y propiedad. Cuando empezás a crear derechos, alguien los tiene que pagar. Le tenes que transferir la cuenta a otro. Por lo tanto suelen hablar de derechos cuando en realidad están hablando de privilegios. La pregunta es: ¿Acaso no creemos en la igualdad ante la ley? ¿Qué es más justo la igualdad ante la ley o que haya un conjunto de privilegiados a costa de otros? No tendría problema de discutir esas apreciaciones que hace la señora De Carlotto sobre mi persona porque te puedo asegurar que en un debate mano a mano le quedaría bien claro a la gente quién está del lado correcto de la vida

- ¿Cómo imagina las negociaciones en el Congreso con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio?

-El paraguas rector siempre tiene que ser la cuestión moral. A partir de la cuestión moral hay cosas que vos no podes hacer y hay cosas en las que deberías avanzar. Por ejemplo, lo que no vamos a hacer es ir contra la propiedad, jamás vamos a ir contra la libertad, jamás vamos a subir los impuestos, jamás vamos a crear nuevos impuestos. Toda la casta política está del otro lado. No pueden asegurar nada de eso.

-¿Estaría a favor de que se eliminen las indemnizaciones laborales?

-Las medidas no las podés tomar en el vacío porque está claro que la indemnización es un problema pero vos no podes corregir una sola cosa. Tenes que corregir todas. Podes eliminar las indemnizaciones pero ¿y el seguro de desempleo? ¿No está? No sea que haces una cosa que termina haciendo más daño de lo que querías arreglar. Hay que hacerlo con mucho criterio. Y si ese criterio lo vas a dejar en manos de los colectivistas, ya sean los socialistas de malos modales o los de buenos modales, lo más probable es que terminen perjudicando a los trabajadores.

-¿Cómo planea la campaña hacia noviembre para lograr un mayor crecimiento?

-Las elecciones mostraron que el 25% de los porteños están alineados con las ideas de la libertad. Tenemos que hacerle saber que el socialismo de los buenos modales no es el mecanismo para sacar al socialismo de los malos modales. La única solución es el liberalismo. Si las expresiones liberales quedan nucleadas en la expresión liberal pura podemos dejar en tercer lugar al kirchnerismo.

Ramiro Marra, quien encabeza la lista para legislador porteño por La Libertad Avanza, es el director de Bull Market Group, un broker de Bolsa líder en tecnología en la Argentina, y cuenta con un canal de Youtube donde explica sobre finanzas personales. En su experiencia como “emprendedor”, según relató a Infobae, se siente “estafado” por los impuestos que paga en territorio porteño y apuntó contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. “Estuvimos viendo durante este tiempo que toda la casta política, incluso el kirchnerismo y Juntos por el cargo (como les decimos nosotros), suelen tender a tomar las mismas políticas. A mí con bicisendas no me van a hacer creer que están usando bien mi plata”, ejemplificó.

-¿Le sorprendió el resultado que tuvieron en la zona sur de la Ciudad?

-Estamos sorprendidos por lo que pasó en zona sur, pero no sólo por los números si no porque ya lo veíamos en las caminatas que hicimos durante toda la campaña que teníamos tanta repercusión en el sur como en el norte. Estamos construyendo un liberalismo que llega a todos lados. Terminar con este concepto de liberalismo elitista que se construyó de manera prejuiciosa en mucho de la casta política. La casta política también trabajaba eso. Ahora nosotros estamos llegando a todos lados. Un poco lo que pasó en los medios de comunicación durante los últimos años gracias a la aparición de Javier que se volvieron a levantar esta ideas, después pasó a las redes sociales, después durante la campaña y también previamente en las calles con las actividades que hicimos, los actos masivos y ahora por último en la arena electoral, en el barro de la política.

-¿Cómo imagina las negociaciones en la Legislatura porteña?

-Este concepto de negociar en la política es lo que nos molesta a los argentinos. ¿Qué quieren negociar de vuelta la ley de alquileres? ¿La ley de góndolas? Siempre votan lo mismo y van para el mismo lado. Negocian porque piensan igual y porque hacen lo mismo. Por eso es que está saliendo un espacio nuevo como el que encabeza Javier. Estuvimos investigando y no encontramos que nunca en Argentina hubo un outsider que no venga de la política y se apoye en uno de los espacios principales. A Javier como a mí nos invitaron a ser parte de esos espacios y nosotros decimos no hacerlo porque ya están confundidos. Vienen haciendo las cosas mal. Si nos vamos a meter en el Congreso y la Legislatura no es para acompañarlos, es para hacerles entender que están haciendo las cosas mal. Ahora ellos están tratando de negociar con nosotros.

-¿Cómo se prepara para llegar a las generales de noviembre?

-Las ideas del liberalismo ya dejaron en tercer lugar en las PASO al kirchnerismo. Ahora vamos por hacerlo detrás de un espacio político nuevo basado en la lógica, la racionalidad, la coherencia y sobre la moral.

Fuente: Infobae