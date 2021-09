El filósofo José Pablo Feinmann elogió a Macri y criticó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner tras las PASO

El filósofo afín al kirchnerismo José Pablo Feinmann no dudó en criticar con dureza al gobierno de Alberto Fernández al analizar los motivos de la contundente derrota del oficialismo en las PASO del último domingo.

Así, el escritor destacó que sintió sorpresa por los resultados de los comicios y que el balance respondió a un “voto castigo”, debido a la tibieza, falta de actitud y falta de respuesta a las necesidades de la gente por parte de los funcionarios nacionales.

“Hubo una votación sorpresiva. Juntos por el Cambio no esperaba ganar por tanto y el Frente de Todos ni siquiera esperaba perder. Pero había algo previsible, el Gobierno de Alberto Fernández había estado muy débil para los propios, para la gente peronista. Había algunos puntos muy irritantes para la progresía, digamos. Había prometido y no había cumplido”, le dijo Feinmann al periodista Juan Di Natale en Radio 10.

“No es un voto suicida. Yo lo veo más por el lado del castigo, del castigar. Los propios han mostrado bronca. Si vos vas a gobernar así, sin enfrentar a Vicentín, haciendo lo de Guernica, no te votamos porque no votamos eso hace dos años”, agregó.

El filósofo cuestionó la falta de personalidad del Gobierno en situaciones puntuales y destacó que el oficialismo no encontró las herramientas como para poder revertir la situación de pobreza en la que se encontraba gran parte de la sociedad después de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.

“Este Gobierno, digámoslo claro, no tiene nada. El sindicalismo no se ha lucido por apoyar a este Gobierno, y después no tiene al empresario, a las corporaciones, al campo, a la Sociedad Rural, ni siquiera a la pequeña y mediana empresa, la que yo llamo ‘pequeña y mediocre empresa’ porque habitualmente lo que espera el clasemediero argentino es ser clase alta”, advirtió.

De manera sorpresiva, Feinmann hasta elogió a Mauricio Macri, a quien destacó por su actitud mantenida en el 2019, después de haber sufrido una derrota estrepitosa en las PASO de su camino a una potencial reelección como presidente.

“Lamentablemente, hay un gran ejemplo para esto pero lo dio Macri. Cuando Macri pierde en la primera instancia, se larga a una campaña tremenda, donde pone el cuerpo, va él, habla en todos lados y así ganó más de un millón y medio de votos. Eso a mí me resultó siempre admirable: Macri, al que llaman domador de reposeras porque no le gusta trabajar y no le gusta leer, tiene un orgullo y una visión de estar arriba siempre muy, muy grande”.

En paralelo, el filósofo también resaltó el cambio de actitud en Cristina Kirchner, a quien cataloga como la principal referente como para poder revertir la situación en favor del oficialismo.

“Lo que vio el votante del Frente de Todos en los últimos tiempos es el deslizamiento de Cristina hacia el centro. Hacia una posición socialdemócrata, apaciguadora, mansa, débil y eso no es la imagen de Cristina, la que dio siempre. La está dando ahora porque hay algo ahí que no le sale y han retrocedido siempre que tendrían que haber avanzado. Este Gobierno no avanzó y ahora paga el costo (...) Aunque Cristina puede reinventarse en cualquier momento”, analizó.

El filósofo también puso el ojo en la gran elección que realizó Javier Milei y en el fenómeno ocurrido en los sectores más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde el candidato de Avanza Libertad obtuvo una importante suma de votos.

“Tenemos que pensar que la pobreza no es garantía de lucidez política, sino al contrario. La pobreza, por eso es tan condenable, hunde a las personas en la confusión, en la ignorancia, en el odio, en la bronca. Y seguramente votaron a Milei porque Milei es muy frontal contra el gobierno y a esos votantes les habrá gustado las sandeces que dice Milei, encima poniendo una cara como para asustar a los niños”, afirmó.

Y agregó: “Lo el Gobierno es tibieza, indecisión, vacilaciones. Por otro lado, no han podido hacer cosas tan efectivas que habría que haber hecho: frenar la inflación, distribuir la riqueza, aunque sea mínimamente, que la gente no siga pasando hambre. Entre pasar hambre con Macri o pasar hambre con Alberto, en la Villa 31 no sé qué van a elegir... Eligen a Milei, claro, piensan ‘con este loco nos van a dar de comer’”.

Con información de www.infobae.com