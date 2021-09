Santi Maratea logró recaudar 10 millones de pesos para una nueva misión solidaria

A través de las redes sociales se viralizó la historia de “El Refugio de Eli”, un refugio de animales que se incendió por completo por un cortocircuito. Afortunadamente, la historia llegó a Santi Maratea, quien decidió ponerse manos a la obra y poner la reconstrucción del mismo como el objetivo de su nueva campaña solidaria.

De esta manera, el influencer escribió en sus redes sociales: “¿Cuánta plata hay que juntar? Básicamente, 10 millones de pesos”. Al pasar tan solo una semana, la iniciativa llegó a la recaudación buscada. Así, Santi Maratea compartió la alegre noticia en sus plataformas y celebró junto a sus seguidores, quienes aportaron a la causa.

El jueves voy a conocer a Eli, vamos a ir a conocer el terreno junto a Mami Albañil. Arranca la construcción de la casa, que para mí es la parte más divertida”, adelantó en sus redes. No obstante, se mostró triste porque no pudo cumplir con la recaudación de otra de las causas solidarias que apoya.



Se trata de la iniciativa que busca recaudar 5 millones de pesos para ayudar a un joven de 25 años con una hija, quien ofrece cortes de pelo para poder comprar materiales destinados a la construcción de su casa. Santi Maratea se juntó con él y se dio cuenta que la situación era más complicada de lo que creía.

“Me encontré con que Fabián no tiene un terreno y vive con los padres. Además no puede tener cosas a su nombre porque tiene muchas deudas. Comprar una casa no es tan fácil, porque llega la AFIP y te pregunta qué onda”, explicó el influencer a sus seguidores. En este sentido, le aconsejó a Fabián que tenga los papeles en regla y que ordene los vínculos con su familia.

Si bien no pudo cumplir el objetivo de la iniciativa, le dio efectivo para que pudiera saldar una deuda importante.