Sigue la polémica: una diputada comparó la renuncia de los ministros del oficialismo con el escándalo del Olivosgate

Luego de la derrota del Frente de Todos en las PASO 2021, diversos funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández, tal como informó El Intransigente, le presentaron su renuncia al presidente. Graciela Camaño habló sobre el tema y consideró que «lo de ayer es el coletazo interno de la derrota» al tiempo que remarcó: «Los que gobiernan deberían discutir de manera más recatada y entender que están gobernando». Además, estableció un paralelismo entre esta situación y el Olivosgate.

Este jueves, en diálogo con Paulo Vilouta en Radio La Red, la legisladora definió a la situación dentro de la coalición de Gobierno como «una crisis profunda», pero a la vez subrayó: «Lo de ayer no difiere mucho del espectáculo en la Quinta de Olivos», ya que según afirmó: «La dirigencia política sigue descolgada de lo que pasa con la sociedad».

En esa línea, criticó: «La dirigencia no internaliza el crecimiento de la pobreza» y además, recalcó: «No sé cómo vamos a remontar la deserción escolar». Frente a ese panorama, manifestó: «La sociedad no está en condiciones de tolerar» episodios como las renuncias de los ministros o el escándalo del Olivosgate y haciendo hincapié nuevamente en el oficialismo, indicó que «el hecho de no ser una coalición los lleva a estas profundas diferencias».

Por último, Camaño se centró en las elecciones del domingo pasado y aseguró: «Es muy difícil hacer campaña en pandemia» porque «la pandemia es peor que una guerra». Quien también se manifestaron sobre las renuncias de los funcionarios de Gobierno, fueron los integrantes de Juntos por el Cambio y uno de ellos fue el diputado nacional y titular del Bloque Unión Cívica Radical y del interbloque, Mario Negri.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el miembro de la Cámara Baja sostuvo: «El Frente de Todos debe resolver sus diferencias internas sin hacerle más daño a la Argentina» y remarcó: «Hay un país que se expresó contundentemente en las urnas y exige soluciones a sus problemas» por lo que aseveró: «El oficialismo debe actuar con máxima responsabilidad».

Con información de www.elintransigente.com