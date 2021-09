Éramos pocos: Florencio Randazzo se mete en la crisis interna del Gobierno

El candidato a diputado nacional de ‘Vamos con Vos’, Florencio Randazzo, salió a manifestarse en medio de la crisis interna que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández a la que definió como una «disputa de poder». Además, el ex ministro del Interior durante el último gobierno de Cristina Kirchner exigió «sensatez y responsabilidad» a las autoridades nacionales.

«Les pedimos sensatez y responsabilidad. Mientras se disputan el poder, hay millones de argentinos y argentinas que necesitan soluciones para la inflación, el desempleo y la inseguridad. Basta de esta locura», publicó esta mañana en su cuenta personal de Twitter el oriundo de Chivilcoy en su primer pronunciamiento sobre el conflicto en Casa Rosada y tras las PASO.

Desde la oposición se unieron en el pedido de encontrar una salida institucional a los problemas internos del Frente de Todos y evitar volcar la disputa al escenario social que, por el momento, se mantiene calmo a pesar de que este jueves será una jornada de múltiples marchas en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo se encargaron de subrayar, por ejemplo desde Juntos por el Cambio, que respaldarán la continuidad en el cargo de Alberto Fernández.

Randazzo conoce en primera persona cómo se vive una disputa con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien mantuvo un fuerte encontronazo en 2015 cuando el entonces ministro del Interior buscaba ir como candidato a presidente por el Frente para la Victoria pero la entonces mandataria optó por impulsar la candidatura de Daniel Scioli, movimiento que despertó el enojo del ministro que terminó alejándose del kirchnerismo y formó un nuevo espacio.

Incluso, durante la campaña de las PASO 2021 recordó aquel encontronazo con un polémico spot. «Oíme, Florencio, estuve pensando. Vas para Gobernador y no a las PASO como presidente», enfatizó la entonces Presidenta según recreó el spot de Randazzo quien, según el materia audiovisual, le respondió «No, no, no, Cristina. Yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplí». La reacción de la hoy Vice habría sido con furia e insultos.

Con información de www.elintransigente.com