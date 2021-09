Diputada K llama a derrocar a Alberto Fernández: “ocupa”, “mequetrefe” y “atrincherado”

Para entender las dramáticas horas que se viven en la coalición de Gobierno y lo que verdaderamente piensa de Alberto Fernández el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner basta con escuchar un audio que obtuvo Clarín en el que se oye a la diputada ultra cristinista Fernanda Vallejos tratar de "ocupa" y de "mequetrefe" al Presidente. “Un tipo al que nosotros (por la vicepresidenta y La Cámpora) llevamos de Presidente”, asegura en un tramo del audio.



Sus definiciones sobre la figura presidencial son fuertes. Vallejos habla de una "crisis" tras la dimisión de varios ministros y funcionarios que responden a la vicepresidenta y dice además que Fernández está "atrincherado" en la Casa Rosada y que lo que tenía que hacer en las horas posteriores a la fuerte derrota del oficialismo en las primarias del domingo era poner "todas las renuncias sobre la mesa".



Voceros de la diputada Vallejos reconocieron ante Clarín que son efectivamente sus palabras, que fueron dichas al calor de las elecciones que "dispararon muchísima bronca" y que van a sacar un comunicado para explicar la situación.

En el audio empieza hablándole a un honb​re llamado Pedro. "Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio, con todas las renuncias sobre la mesa diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada ni tampoco aprendió nada de Néstor (Kirchner) ni de nadie. Pero no lo hizo".

Y agrega: "No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada".



Es entonces que se refiere a uno de los blancos predilectos de la vicepresidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Dice que el Presidente "no lo quiere entregar" y lo llama "un payaso".

Vallejos está convencida de al presidente "no lo quiere nadie" dentro del Frente de Todos. Para el caso empieza con otra explosiva declaración. "El tipo (por el Presidente) está atrincherado como (Martín) Redrado en el Banco Central, así atrincherado en la Casa Rosada, y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día. Y explica Vallejos que "la derecha" lo "tiene" a Mauricio Macri y a los "ultra" .

"Mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y la gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. No se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Eso impidió además tener una política sanitaria muchísimo más efectiva y evitar un montón de muertes, porque tuvimos que abrir antes de tiempo y mal, porque justamente la gente se estaba cagando de hambre. Se siguió cagando de hambre".

También afirma que el Gobierno supeditó las políticas de gobierno al Fondo Monetario y hace una dura crítica al ministro de Economía, Martín Guzman, al que acusa de mentir y de salir de yankilandia. "No tiene la más mínima formación política y evidentemente, por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social".

"Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien. Una mentira que todos sabíamos que era una mentira. Pero no sólo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un harakiri durante prácticamente dos meses, porque tampoco querían hacer eso. Y no hubo políticas económicas que acompañen. Entonces la situación se fue agravando cada vez más y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. ¿Equilibrio fiscal con 50 por ciento de pobreza, en el medio de una pandemia? Entonces es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos", dice sobre el ministro.

Y luego sigue con su furia al titular de Economía: "Muchos de los que compartimos este espacio lo veníamos diciendo. Entonces, digo… ¿Hay un problema de poder? Puede ser. Pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice ‘me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo’ y me lo mantengo al tipo este que salió del frasco del agua se fue al frasco de yankilandia y lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía", cerró.

Fuente: Clarín