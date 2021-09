El novio de Floppy Tesouro enfrenta una grave denuncia en Estados Unidos

Al aire por Los ángeles de la mañana, Mariana Brey reveló información muy delicada que involucra a Ezequiel Pereira, el novio de Floppy Tesouro. Según adelantó, fue denunciado por estafa en Estados Unidos y ahora podría enfrentar una demanda por 27.500 dólares.

Por su parte, Floppy Tesouro había oficializado su relación con el empresario gastronómico hace pocas semanas y se mostró más contenta que nunca por haber encontrado nuevamente el amor. De todos modos, frente a esta nueva acusación que recibió su pareja, ahora atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Mientras tanto, según adelantó la angelita, la denuncia viene por “incumplimiento de contrato”. “Le pagaron un dinero para montar una hamburguesería pero quedó en stand by. Quien lo denuncia dice que dio él dinero pero que no le cumplieron con los tiempos y que al pedir el reembolso de la plata, le dijeron que no”, explicó al aire Mariana Brey.



En este sentido, la panelista continuó explicando que “la demanda, de continuar, podría ser por estafa, por lo que me dijo la persona que realizó la denuncia”. De esta manera, fue Ángel de Brito quien adelantó la suma por la cual podrían demandarlo, que equivale a 27.500 dólares.

“El monto nos parecía mínimo para semejante problema que puede aparecer”, sostuvo el conductor. A su vez, respaldó a Mariana Brey sobre la información que tenía del novio de Floppy Tesouro. “Todo esto que está contando Mariana lo tiene en papeles, audios, chats, mails, todo”, aseguró.

Por otro lado, la angelita fue consultada si toda esta situación afecta a la influencer y ella afirmó que sí. “Cae la famosa, en realidad, porque ella promocionó en un momento este servicio que la empresa brinda. Si bien la denuncia no cae sobre ella, hizo la promoción”, explicó. Así, de Brito aclaró que quien está complicado es Ezequiel Pereira.