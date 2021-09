Murió la actriz Agustina Posse

Dolor en el mundo del espectáculo.Se conoció la triste noticia del fallecimiento de Agustina Posee. La actriz se encontraba internada en el Instituto del Diagnóstico tras haber sufrido una aneurisma en la noche del pasado 9 de septiembre.

Participó en múltiples proyectos de cine y televisión argentina incluidos Montaña rusa otra vuelta y Gasoleros.

Hace dos días atrás, su expareja había dicho que la familia estaba “haciendo fuerza” para que salga adelante: “No hay mucha más información que esa. Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina Posse salga adelante”.



A su vez había mencionado que había que “esperar que pasen (aquellos) días difíciles”: “Es un día a día, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, desenado que salga de este mal sueño”.

En la misma declaración, había explicado que “el aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado” que tuvo la actriz.

Tras su debut en Montaña rusa otra vuelta, Agustina Posse hizo otras novelas, entre ellas De corazón, Milady, Calientes, El sodero de mi vida, Juanita la soltera, Durmiendo con mi jefe. Y durante la pandemia filmó Proyecto serie. Y ya alejada de ello, la actriz, quién había estudiado astrología, tenía un sueño pendiente: dedicarse a la música, como sus padres.

“La verdad es que no tengo una explicación. Mis ganas de seguir trabajando siempre estuvieron. Como no aparecía nada, me fui quedando en mi casa y por un tiempo largo no pensaba en eso. Y después me enojé mucho y, de alguna manera, me resigné, me puse el delantal y me dediqué full a la casa y a los chicos, y la verdad es que lo disfruté”, expresó Yaco González, quien estaba de gira con Jairo y suspendió su show en Rosario para poder estar con sus hijos.