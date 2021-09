¿No se puede pagar un mejor desvío con Billetera Santa Fe?: la Ruta 34 de Perotti es Afganistán

Día a día, miles de trabajadores se trasladan por la Ruta Nacional 34 por el tramo Sunchales-Rafaela, en su mayoría dependientes de la empresa Sancor, y su pan de cada día es el tortuoso camino por un largo desvío que literalmente destruye cualquier vehículo por más despacio que se lo transite.

La construcción de la autopista en el tramo comprendido entre Angélica y Sunchales es un anhelo de años para los habitantes de la zona, que ruegan por la seguridad en la ya bautizada "Ruta de la Muerte", y su construcción viene tomando demasiado tiempo. Si bien de iure su construcción corresponde al Gobierno Nacional, de facto es supervisada y gestionada por el Gonernador Perotti.

Desde R24N nos preguntamos, ¿quién se hará responsable de la rotura miles de autos de trabajadores que un simple desvío mal gestionado provoca?, ¿no se podrán pagar materiales de construcción para un mejor desvío con Billetera Santa Fe?, por que un mecánico seguro que no.

La administración pública no pagará los autos rotos, el camino para lograrlo es largo y tortuoso, y pocos se atreven a emprenderlo. Pero al menos la gente puede hacer valer su descontento a través del voto, y vaya que los habitantes de la zona le han hecho sentir su desconteto a Perotti.

La gente ya no come vidrio. Sabe que Perotti es un engranaje fundamental en la maquinaria que lleva al país a la ruina económica, que les impide desarrollarse profesionalmente, que no les deja llegar a su trabajo de buen humor, y no hay Billetera Santa Fe que mate ese descontento.

Tome nota Gobernador y emprenda el último tramo de su gestión con dignidad. Pero no vuelva más, los santafesinos ya le dieron su chance y usted la dilapidó.