Gabriela Cerruti pidió la renuncia de Fernanda Vallejos: “Si pensás todo eso, andate”

Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos, arremetió con dureza contra la también legisladora oficialista Fernanda Vallejos, quien en distintos audios que se filtraron en los medios criticó ferozmente al presidente Alberto Fernández tras la derrota en las PASO y hasta lo tildó de “ocupa” en el gobierno.

“Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, señaló Cerruti en Radio con Vos. “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”, apuntó.

Cerruti contó que tiene varias diferencias con Vallejos y dijo que sus declaraciones no son representativas de un gran grupo de personas. “Por algo no estuvo en las listas de este año. así que no sé si representa a mucha gente”, deslizó la legisladora en alusión a que el mandato de la dirigente ultra K vence el 10 diciembre.

“Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes”, deslizó.

Vallejos se expresó en durísimos térmicos contra Alberto Fernández tras la pésima elección que el Frente de Todos hizo a nivel nacional. “Fue una derrota catastrófica. Por mí se pueden ir bien a la concha de su madre, te lo digo así porque me preocupa, porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va hacer una catástrofe”, remarcó la economista en un tercer audio de 14 minutos que se dio a conocer este viernes.

“La única que yo veo que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner, que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios y es lo que tenia que haber hecho Alberto, el tipo esta atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete y cuando todos digo todos eh... de todos los colores, pelajes, orígenes. Acá no se salva nadie”, amplió Vallejo en una conversación que mantiene con un tal “Marcelo”.

En el primer audio que se difundió ayer, Vallejos tildó de “ocupa” y “mequetrefe” al Presidente, quien a su entender “está amotinado” en la Casa Rosada. “Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, que el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa”, dijo Vallejos en un audio de casi 12 minutos en la que dispara no sólo contra el Jefe de Estado sino contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros miembros del Frente de Todos.

“No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”, enfatizó sin vueltas.

En el segundo audio, en tanto, admitió: “Este gobierno ya fracasó”. En el comienzo de esa conversación sostuvo: “A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos en pelotas frente a la Casa Rosada y bailamos un malambo a Alberto? A este Gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó. Ya está. Gestionaron la pandemia y ahora hay que dar vuelta la página y empezar un Gobierno nuevo, como ocurriría en un Gobierno de coalición institucionalizada y tenemos que lamentar tal vez el no haber institucionalizado mecanismos claros para dirimir los conflictos que se pudiera generar”.

Y luego, volvió a cargar contra la figura de Alberto Fernández: “Pero bueno es tarde para llorar sobre la leche derramada de las cosas que no se hicieron. Lo que es claro es que este Gobierno ya fue, no se puede seguir encaprichado ni mucho menos porque está bien, se colgó la banda, agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino, ¿no entiende que es un inquilino?”.

Cerruti, por su parte, dijo que no se asusta de las cosas que se digan públicamente: “Que los trapos sucios se lavan adentro es una idea antiquísima. La política tiene tensiones y está muy bien que las tenga, y más cuando esas tensiones tienen que ver con la agenda de gobierno y para mejorar la vida de la gente, que la está pasando mal”.

La diputada oficialista también hizo un mea culpa y dijo que los dirigentes tienen que hacerse cargo no solo de los resultados adversos sino también de la baja participación del electorado.

“No me preocupan las renuncias, me preocupa la población que esta angustia porque no tiene para comer y porque los chicos no van al colegio. Tampoco es lo mismo hacer teletrabajo durante la pandemia que una persona que hacía changas y no volvió a trabajar nunca más. Hay gente que todavía no salió del aislamiento, sigue sin laburo y los chicos sin ir a la escuela”, se lamentó.

Con información de www.infobae.com