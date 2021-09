«Absténgase»: el contundente mensaje de Patricia Bullrich contra el Presidente en medio de un escándalo político

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de Twitter, para referirse al nuevo gabinete del presidente Alberto Fernández, en particular, a la situación del gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur. Este no «quiere» que su vicegobernador Osvaldo Jaldo se haga cargo de la gobernación, tal como lo indica el artículo 91 de la Constitución. Por ello, desde el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) le ofreció cargos en la Ciudad de Buenos Aires, pero Jaldo no tiene intenciones de mudarse, «está atrincherado», dicen.

“Presidente: ofrecer cargos a un vicegobernador electo para que el elegido jefe de gabinete Manzur pueda seguir ‘controlando’ su provincia, es una práctica típica de un poder clientelar. La pagamos con el dinero público y viola la idoneidad constitucional los cargos. Presidente: absténgase de entrometerse en orden legal sucesorio de la provincia con plata de todos los argentinos. Es una negociación incompatible con la ética que deberían tener un presidente y un gobernador”, indicó Bullrich.

Si bien, Juan Manzur aceptó la Jefatura de Gabinete de la Nación, habría pedido a Fernández que «lleve» a Osvaldo Jaldo a Buenos Aires para que, de esa forma, no ocupe la gobernación de la provincia de Tucumán. Sin embargo, el Vicegobernador no tendría ninguna intención de arribar a la Capital Federal. El último viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habría llamado al propio Jaldo para ofrecerle un lugar en directorio del Banco Nación o la secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.

En su oficial cuenta de Twitter, el Vicegobernador manifestó «estar a disposición» para ocupar el Sillón de Lucas Córdoba. «Felicitamos y valoramos actitud del gobernador Juan Manzur en estos momentos difíciles de asumir como Jefe de Gabinete (…), poniéndonos a disposición e lo que haga falta», afirmó en sus redes sociales. En declaraciones vertidas a La Gaceta, Jaldo afirmó que si le tocaba hacerse cargo del Poder Ejecutivo Provincial, «lo asumiré». «No tengo inconvenientes ni impedimentos, mucho menos temor», agregó.

«Me haré cargo transitoriamente hasta que el gobernador decida su vuelta», indicó Jaldo el pasado fin de semana. «Cumpliré mi rol institucional, el de vicegobernador, y soy plenamente consciente que ese ejercicio es transitorio», sostuvo el Vicegobernador. «Voy a hacer respetar la Constitución (de la provincia). El trámite que viene es convocar el lunes a Legislatura para otorgarle la licencia al gobernador», afirmó el presidente de la Legislatura. Desde el Frente de Todos de esa provincia pretenden que Osvaldo Jaldo no se haga cargo de la gobernación.

