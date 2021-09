Los mejores (y más comentados) looks de la esperada alfombra roja de los Premios Emmy

Debido a la pandemia, los Premios Emmy de la Academia de Artes y Ciencias Televisivas de Estados Unidos se vivieron en casa el pasado año. De hecho, sus nominados nos saludaron con sus mejores galas desde sus hogares. Sin embargo, poco a poco, vamos llegando a una normalidad que ha permitido que la edición de 2021 sí despliegue su alfombra roja, siguiendo el ejemplo de otros grandes eventos como la gala MET. Y lo ha hecho por partida doble en el Microsoft Theather de Los Ángeles (California), así como en el Soho House de Londres, donde se han dado cita las estrellas de series como The Crown, The Mandalorian o El cuento de la criada (tres de los títulos que más nominaciones han recogido). Emma Corrin, Gillian Anderson, Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen... En esta galería fotográfica, recopilamos los mejores y más comentados looks de la noche.

Sarah Paulson

La actriz estadounidense llevó a su máxima expresión la tendencia de las mangas puffy con este vestido de Carolina Herrera que, además, presentaba un pronunciado escote y falda de gran volumen.

Anya Taylor-Joy

La actriz, protagonista de la serie Gambito de dama, lució un vestido satinado con escote halter que dejaba su espalda al aire y abrigo en tono amarillo que debaja caer sobre sus brazos y que presentaba una larga cola. Complementó esta propuesta de Dior Alta Costura con joyas de Tiffany & Co.: collar Diamonds by the Yard de Elsa Peretti en platino y más de 30 quilates de diamantes; pulsera de más de 26 quilates de diamantes y un zafiro amarillo de más de 11 quilates sobre platino (colección Blue Book), anillo con 17 quilates de la misma gema sobre platino y anillo Victoria en platino y diamantes.

Kate Winslet

La actriz británica demostró que menos es más en esta noche, donde fue galardonada con un Emmy como mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión por Mare of Easttown. Para la ocasión, lució un vestido negro con escote en V y manga corta con ligero vuelo y transparente. Lo acompañó de clutch a juego, además de sandalias con plataforma Romy de Jimmy Choo.

Elizabeth Olsen

La actriz, protagonista de Bruja Escarlata y Visión, se decantó por un vestido blanco con efecto capa de The Row, la firma de sus hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen; y pendientes y anillo de Chopard.

Billy Porter

Como es habitual en él, siempre causa sensación sobre la alfombra roja con innovadoras elecciones. En esta ocasión, el actor, a quien podemos ver en la serie Pose y la película Cenicienta, luce un top ajustado con grandes volantes plisados en las mangas a modo de alas, que combina con pantalones anchos a juego. Culmina su estilismo con esmeraldas y diamantes de Lorraine Schwartz.

Kaley Cuoco

Fue una de las estrellas que se decantó por el color amarillo, uno de los triunfadores de la noche. En concreto, lo hizo con un vestido de Vera Wang que presentaba motivos florales en los hombros. Lo combinó con sandalias y joyas, de De Beers.