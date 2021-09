Irresponsable actitud de Perotti y Martorano que puede traer consecuencias nefastas

Desde el Ministerio de Salud se difunden informaciones sin ninghún tipo de sustento y falsas. Hay que ser muy responsables a la hora de dar los números del Covid y por sobre todo honestos. Las cifran que difunden el Ministerio de Salud se toman a partir del NO TESTEO , por lo cual no se pueden tener en cuenta. Al hablar de muy pocos casos se está engañando deliberadamente a la población. Esta actitud puede traer consecuencias nefastas en el futuro, por lo que si no se comienza actuar ahora, negro panorama nos espera.

LA NOTICIA

Con uno de los reportes más bajos desde el inicio de la pandemia, la provincia de Santa Fe registró este domingo sólo 20 casos de Covid y de esa manera llegó a un total de 468.407 contagios. Además, la ciudad de Santa Fe apenas reportó un caso y llega al total de 55.049 contagios desde el inicio de la pandemia.

La otra buena noticia que trajo el reporte del Ministerio de Salud de la provincia fue que no se registraron fallecidos con Covid en las últimas 24 horas, por lo que el total quedó en 8.436 víctimas fatales.

En cuanto a los internados, este domingo se informaron 255 en sala general en toda la provincia y 118 en unidades de terapia intensiva, a de los cuales 103 requieren asistencia respiratoria mecánica.

Desde el inicio de la pandemia 458.518 santafesinos ya se recuperaron de la enfermedad, mientras que 1.453 personas aún están cursando el Covid.