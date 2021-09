Diputados de la oposición pidieron la destitución de Fernanda Vallejos y la derogación de la ley previsional vigente

Tras los polémicos audios que salieron a la luz la semana pasada, en los que la diputada Fernanda Vallejos criticó ferozmente al presidente Alberto Fernández tras la derrota en las PASO y hasta lo tildó de “mequetrefe” y “ocupa” en el Gobierno, legisladores de la oposición pidieron su destitución y que se derogue la ley previsional vigente, a la cual Vallejos se refirió como la “fórmula de mierda” que les “hicieron votar”.

La solicitud la hizo el diputado Jorge Enríquez, que junto a sus pares de Juntos por el Cambio Luis Juez, Cristian Ritondo y Waldo Wolff presentaron un proyecto de exclusión de la Cámara de Diputados de Vallejos, “por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”.

“Las palabras pronunciadas por esa legisladora en unos audios que tomaron estado público son de una gravedad inusitada, no solo por su lenguaje soez, impropio de quien ejerce una función pública relevante, sino por el grado de cinismo que exhiben al revelar que sus discursos públicos de defensa del gobierno eran opuestos a lo que verdaderamente pensaba y por la inmoralidad de reconocer que votó una ley previsional a sabiendas de que perjudicaba enormemente a los jubilados”, expresó Enríquez en un hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“No hacía falta que ella lo dijera para saber que así es, pero ante ese reconocimiento infame he presentado junto a los diputados @ljuez, @cristianritondo, @WolffWaldo, entre otros, un proyecto de derogación de la actual fórmula de movilidad y el restablecimiento de la anterior, notoriamente más favorable a los beneficiarios previsionales”, agregó el dirigente opositor.

Y concluyó: “La permanencia de Vallejos en la Cámara de Diputados sería un escándalo que afectaría la credibilidad del Poder Legislativo y socavaría todavía más la confianza pública en las instituciones. También lo es la permanencia de una norma previsional deliberadamente destinada a hambrear a los jubilados”.

Las críticas hacia Vallejos también habían arreciado desde el oficialismo, dado que la diputada Gabriela Cerruti había arremetido: “Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, señaló Cerruti en Radio con Vos. “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”..

Cerruti contó que tiene varias diferencias con Vallejos y dijo que sus declaraciones no son representativas de un gran grupo de personas. “Por algo no estuvo en las listas de este año. así que no sé si representa a mucha gente”, deslizó la legisladora en alusión a que el mandato de la dirigente ultra K vence el 10 diciembre. “Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes”, deslizó.

Vallejos se se había expresado en durísimos térmicos contra Alberto Fernández tras la pésima elección que el Frente de Todos hizo a nivel nacional. En el primer audio que se difundió, Vallejos tildó de “ocupa” y “mequetrefe” al Presidente, quien a su entender “está amotinado” en la Casa Rosada. “Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, que el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa”, dijo Vallejos en un audio de casi 12 minutos en la que dispara no sólo contra el Jefe de Estado sino contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros miembros del Frente de Todos.

“No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”, enfatizó sin vueltas.

En el segundo audio, en tanto, admitió: “Este gobierno ya fracasó”. En el comienzo de esa conversación sostuvo: “A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos en pelotas frente a la Casa Rosada y bailamos un malambo a Alberto? A este Gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó. Ya está. Gestionaron la pandemia y ahora hay que dar vuelta la página y empezar un Gobierno nuevo, como ocurriría en un Gobierno de coalición institucionalizada y tenemos que lamentar tal vez el no haber institucionalizado mecanismos claros para dirimir los conflictos que se pudiera generar”.

“Fue una derrota catastrófica. Por mí se pueden ir bien a la concha de su madre, te lo digo así porque me preocupa, porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va hacer una catástrofe”, remarcó la economista en un tercer audio de 14 minutos. “Lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones. Es una fórmula para el ajuste, porque si no los jubilados no hubiesen votado”, agregó con respecto a la ley previsional.

