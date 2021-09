Patricia Bullrich y un contundente mensaje a los nuevos ministros: «El cargo»

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró estar totalmente en contra del cambio de Gabinete que llevó a cabo el Gobierno en los últimos días y acusó a los ministros de irresponsables al elegir «el cargo antes que la convicción». En este sentido, se mostró optimista de cara a las elecciones de noviembre y manifestó que el peronismo, encabezado por el Frente de Todos «se derrumbó».

En este sentido, la ex funcionaria macrista expresó: «El nuevo Gabinete tratará de dar vuelta el resultado electoral utilizando los recursos al límite de una manera irresponsable. Prefirieron el cargo que la convicción. Es un Gobierno que no sabe para donde ir. Alberto y Cristina son un matrimonio de conveniencia», durante una entrevista en Radio Continental y puntualizó contra el nuevo ministro de Seguridad: «Aníbal Fernández es el vocero de medidas incomprensibles».

Por otra parte se refirió a las PASO y la gran previa con internas que protagonizó Juntos por el Cambio, en la que la ex ministra se disputó el cargo con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero finalmente el equipo liderado por Horacio Rodríguez Larreta se impuso: «Fue mi decisión no ser candidata», reveló y de esta manera, apunta todos los cañones a las elecciones de 2023.

Además, sostiene que va a volver a imponerse en las próximas elecciones legislativas a pesar de todas las maniobras de cambio que desarrolla el Gobierno para atraer a sus votantes: «Crecimos 8 puntos desde las anteriores PASO, mantuvimos un caudal de votos muy importante. El peronismo de derrumbó. La sociedad está angustiada. Vamos a poder mantener nuestro electorado y acrecentarlo».

Asimismo, se refirió a una posible alianza con Avanza Libertad: «Hoy los jóvenes son cercanos a la libertad, algunos con Milei otros con Juntos por el Cambio. Salieron de la lógica más talibana que tenía el kirchnerismo joven. Los que hoy son libertarios pueden ser parte de nuestra coalición», luego de que el frente encabezado por el economista roce los 15 puntos en las primarias.

