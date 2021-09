Alicia Castro criticó las flexibilizaciones anunciadas por el Gobierno: “No se ganan elecciones complaciendo covidiotas”

Este martes, Carla Vizzotti brindó una conferencia de prensa acompañada por el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur. Allí la ministra de Salud de la Nación anunció una serie de aperturas que se llevarán a cabo, en el marco de una sostenida baja de los contagios de coronavirus en el país. En consecuencia, la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, criticó a la funcionaria: “Esto es un grave error. Los países serios cuidan fronteras y no dejan entrar viajeros sin vacunación completa. Esperamos que la cuarentena sea en hoteles al llegar. La domiciliaria no sirve. Ministra @carlavizzotti no se ganan elecciones complaciendo #covidiotas. Se ganan salvando vidas”.

Específicamente, Vizzotti había informado cuatro flexibilizaciones con respecto a la llegada al país de viajeros, tanto argentinos como extranjeros:

- A partir del 24 de septiembre se elimina el aislamiento para todos los argentinos y las argentinas y residentes que hayan salido por trabajo, turismo o cualquier otro motivo y extranjeros que ingresen por trabajo.

- A partir del 1 de octubre se elimina la cuarentena por cualquier motivo para los extranjeros de países limítrofes.

- A partir del 1 de noviembre se elimina la cuarentena por cualquier motivo para los extranjeros del resto de los países.

- Quienes no presenten esquema de vacunación completo, incluyendo menores de edad, deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso y test de PCR al día 7.

En los tres primeros casos, podrán ingresar con esquema completo vacunación, más PCR 72 horas previo a viaje, más antígeno al llegar y PCR a los 5-7 días del arribo.

“Asesoran mal al presidente @alferdez. No se deja atrás la pandemia con más viajeros sin vacunar trayendo variante #Delta con más del 50% de nuestra población sin vacunar. Ni eliminando barbijo y autorizando concentraciones. Los #covidiotas no votan al FdT”, continuó Castro en una serie de tuits, haciendo alusión también a la anulación de la obligatoriedad del uso del tapaboca, a partir del 1° de octubre, y a la habilitación de distintos eventos tanto al aire libre como en espacios cerrados “cumpliendo las medidas de prevención”.

“‘La pandemia terminó pero el virus continua’. Una de las citas del día, de uno de los que asesoran pésimamente al gobierno. ¿Y aconsejan eliminar restricciones, para ganar votos? Negacionistas. Irresponsables”, fue otro de los mensajes que publicó la ex embajadora en su cuenta de la red social.

Alicia Castro ya ha cuestionado en reiteradas ocasiones a las medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández, especialmente las relativas a la gestión de la pandemia. La ex embajadora ante Venezuela (2006 y 2011) y ante el Reino Unido (2012 y 2015) fue una de las primeras bajas de la gestión actual, dado que antes de asumir una nueva misión diplomática en Rusia renunció a esa posibilidad por desacuerdos con la política exterior que en ese momento encabezaba Felipe Solá. A partir de allí, comenzó a difundir sus opiniones y críticas al Gobierno.

Por caso, en julio, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación detectara 9 casos de la variante Delta de coronavirus en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay, pidió que se implementen medidas más duras para evitar que no haya circulación comunitaria en el país.

“El gobierno de @alferdez sigue sin disponer el aislamiento de viajeros. Se intenta favorecer a una minoría que hace “turismo en pandemia” y se perjudica a las grandes mayorías sujetas a contagios, dolor y muerte. No es ético ni racional”, señaló Castro a través de las redes sociales, en respuesta a un informe elaborado por un bioquímico de la UBA.

Con información de www.infobae.com