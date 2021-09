Castellano será el responsable de la derrota más grande del peronismo en Rafaela

La jugada le salió mal al intendente y su teoría que aprovechando la figura de Racca como una especie de "capitán" intrascendente de la vacunación, traccionaría votos, le salió muy mal.

Las perspectivas son malas y las posibilidades de lograr aumentar el caudal electoral de las PASO a esta altura parecen imposibles.

Castellano es el gran responsable de la derrota y lo será aún más el próximo 14 de Noviembre.

Seguramente Martín Racca será el único que logre ingresar al Concejo y el pase de factura ya comenzó.

Perotti, que casi no se habla con el intendente, ya dio instrucciones para que le hagan sentir a su otrora "delfín" todo el peso de la derrota.

Puertas adentro del castellanísmo todo es reproche y hay hasta quienes quieren explotar al máximo la figura de Aimar, ya que como dicen "es el único que al menos recorre y entiende algo, el médico y la locutora no saben ni siquiera que se está jugando".

Todo indica que la lista de Viotti va a ganar por más diferencia aún que en 2017 y que seguramente pondrá 4 concejales, por lo que algunos ya se están preparando para el 15, y replicando lo que pasó en nación, van a pedir la cabeza de muchos, siendo Amalia Galantti un fusible más que seguro.

Castellano es el padre de la derrota de las PASO, también lo va a ser el de la generales. La gente ya no se come "ningún sapo" y lo que en otros ámbitos se arregla con la Banelco, en el cuarto oscuro eso no funciona.

La paliza será más que dura y el responsable ya no tiene red de contención.