Murió Willie Garson, “Stanford” en Sex and the City, tras luchar contra el cáncer

El martes por la noche se confirmó que Willie Garson, conocido por su papel de “Stanford” en Sex and the City, murió tras una larga lucha contra el cáncer. El actor tenía 57 años y será recordado como el mejor amigo de Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en la icónica serie de televisión.

La noticia la confirmó el portal de noticias TMZ y, si bien se sabe que venía luchando contra el cáncer hace años, todavía no hay detalles sobre su fallecimiento. A su vez, un familiar cercano confirmó la muerte del actor, quien había ganado mucha popularidad por su papel de un hombre homosexual en la serie.

Mientras tanto, otros artistas reaccionan a su muerte a medida que se da a conocer la noticia. Titus Welliver, un actor y colega, escribió en sus redes sociales: “No hay palabras. Te amo querido hermano. Somos menos”. Por otro lado, Rob Morrow, amigo cercano de Willie Garson, publicó un sentido homenaje en sus redes sociales.

Por su parte, Willie Garson se formó en teatro en la Universidad Wesleyan y recibió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale, Estados Unidos. Además de protagonizar la serie, el actor también participó en las dos películas de Sex and the City y en And Just Like That..., un relanzamiento de la franquicia que llevó adelante HBO Max que reúne al elenco original y del cual hace pocas semanas se dieron a conocer las primeras imágenes.

Por el momento, la familia del actor no publicó nada al respecto en sus redes sociales. Sin embargo, los comentarios están restringidos en las últimas publicaciones de Willie. No obstante, algunos fans lograron enviarle mensajes de pésame a la familia y lo despidieron con tiernas palabras para recordarlo por siempre.