Cuánto salen los costosísimos mocasines que usó Wanda Nara para ir a la cancha del PSG

Con su vida armada en Europa y su esposo siendo figura en el Paris Saint-Germain, la vida de Wanda Nara a sus 34 años es de ensueño. La rubia no sólo deslumbra en las redes sociales por su exorbitante belleza, sino también por ser una apasionada de la moda en una ciudad donde las marcas como Chanel, Louis Vuitton, Dior y Gucci son algunas de las firmas de lujo que la empresaria cosmética se puede dar el lujo de adquirir.

En su cuenta de Instagram (@wanda_icardi), la sensual blonda compartió imágenes del look que eligió para hacerse presente en el “Parque de los Príncipes” el domingo pasado en la victoria agónica del PSG 2-1 contra Olympique Lyon donde Mauro Icardi fue el héroe de la jornada.

Cuenta con más de 8 millones de seguidores en su cuenta, además del tic de verificado, donde siempre que comparte alguna foto o video ellos no tardan en “coparle” la publicación mediante likes, comentarios y un gran caudal de amor y admiración por su figura o looks. En esta ocasión, la modelo y manager del delantero argentino deleitó por su outfit.



Sentada en las butacas de uno de los palcos del “Parque de los Príncipes”, estadio del PSG, Wanda Nara lució un canchero outfit en el que el calzado y la cartera se destacaron como estrellas indiscutidas de su estilismo. Según el sitio web oficial, el modelo que utilizó (Chanel 2021 negro acolchado solapa Turlock oro con el logotipo de CC mula Slip on Flat Mocasín) tiene un precio de 1775 us$. Equivalente a 330 mil pesos.

Con las piernas cruzadas y en una de sus poses favoritas -sensual como sugestiva-, la candente blonda lució una remera urbana de la última colección de Balmain y un denim en color celeste con el detalle de la botamanga abierta con un corte en el centro.

Por supuesto, más allá del look, Wanda Nara tuvo un final feliz en la noche dominguera parisina ya que el PSG ganó sobre la hora un partido clave por la Ligue 1 ante el Olympique Lyon con un sutil cabezazo de su esposo, Mauro Icardi, que le permitió a su equipo colocarse en la primera colocación con puntaje ideal.