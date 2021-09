Elecciones legislativas 2021: el demoledor pronóstico que preocupa al Frente de Todos

Luego de la derrota en las PASO, el Gobierno se encamina a dar vuelta el resultado en las elecciones legislativas 2021 que se realizarán el próximo 14 de noviembre. Mientras lanzan medidas económicas y cambian a los ministros del Gabinete, Luca Romero, analista político y encargado de realizar encuentras dio a conocer demoledor pronóstico que preocupa al Frente de Todos.

Romero dialogó con los periodistas de AM 630 y manifestó que el oficialismo tiene a sus rivales en el carro del vencedor. “A quien gana, uno lo ve más alto, más simpático, más inteligente”, manifestó y por el contrario quien pierde “resulta menos simpático, inteligente y atractivo, se le ven más los errores”. Por eso, desde el Frente de Todos buscan cambiar el rumbo para atraer más votos con el enfoque en quienes no votaron.

Sin embargo, Romero dio a conocer un duro pronóstico y antecedente que podría complicar al oficialismo. Si bien indicó que en las generales suelen votar más personas que en las PASO hay dos segmentos muy relevantes: uno es el voto huérfano, aquellos votantes que han elegido opciones que no pasaron el umbral del 1,5% y deberán elegir nuevos candidatos y los votantes nuevos que no participaron en las PASO.

“Los antecedentes muestran es que no precisamente el peronismo el que crece entre las PASO y la general sino que es el no peronismo”, advirtió Romero. En ese punto, reveló un duro precedente: “Se ha dado en las últimas cuatro elecciones, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Hemos estudiando la evolución y la principal fuerza que rivaliza con el peronismo en provincia de Buenos Aires crece un 26%. Quizás quien se fortalezca es el no peronismo”.

Los que no fueron a votar

Tras ello, reflexionó que probablemente la persona que no fue a votar en las PASO “no es un votante entusiasmado con lo que está pasando por lo tanto no tiene más tendencia a poyar al gobierno sino tiene más tendencia de criticar al gobierno”. Por último, consideró que “es difícil pensar que la gran mayoría son afines al oficialismo”.

Con información de www.elintransigente.com