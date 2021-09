Con el pico y la pala: Ezequiel Garay mostró su nuevo trabajo después de retirarse del fútbol

Ezequiel Garay quiere que su éxito en el fútbol ahora se traslade a los negocios. Es por eso que en las últimas horas decidió compartir su nuevo emprendimiento vinculado a la construcción de viviendas de lujo.

“Y aquí les presento mi nueva etapa. Un gran proyecto en el que llevo trabajando dos años con mucha ilusión. Todos tenemos sueños en la vida y yo tenía uno que hoy puedo decir que se ha cumplido”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Instagram, donde mostró una foto con un casco y una obra en construcción en el fondo.

El exdefensor del Real Madrid, Valencia y Newell’s entre otros decidió asociarse con la empresa Gargor Luxury, para empezar a meterse en el mercado inmobiliario.

Él está a cargo de “Los Altos Argentinos”, una urbanización de lujo compuesta por 15 casas grandes y modernas, que tendrán cuatro habitaciones, tres baños y pileta, y está ubicada en Valencia, ciudad en la que reside.

En julio de este año, el futbolista decidió retirarse tras una lesión que nunca le permitió recuperar el buen nivel mostrado a lo largo de su carrera. En un carta que publicó en sus redes sociales explicó los motivos.

“Desde hace tres años, llevo en silencio (junto a un equipo médico) luchando e intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente: “‘Cuadro clínico de coxartrosis izquierda, por alteración del cartílago de la cadera por constitución desde nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto”, explicó.

“Dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel. Pero solo tenían un único objetivo: disfrutar de mi pasión, rivalizar y entregar alegría a toda una afición”, agregó.

“En febrero del 2020, se sumó otra grave lesión de la que me fui recuperando y lo conseguí, hasta tal punto de negociar con varios clubes para mi vuelta. No puedo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo”, reconoció sobre la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió hace un año y medio con la camiseta del Valencia.

“Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera. Orgulloso de lo que he hecho hasta el momento, agradecido a cada club del que he formado parte y a la selección argentina. Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo, me han hecho más grande, feliz, he aprendido, llorado y reído. Aficiones que me hicieron saber lo que es la emoción, disfrutar junto a ellos”, finalizó.

Garay tuvo un paso exitoso por varios clubes como el Benfica, Valencia y Real Madrid y además, tuvo una extensa trayectoria con buenos resultados en todas las categorías de la Selección argentina: campeón del Sudamericano Sub 17 en 2003; campeón mundial Sub 20 en Holanda 2005; medalla de oro olímpica en Beijing 2008 (Sub 23) y subcampeón del mundo en Brasil 2014