Maduro exige ante Naciones Unidas que se levanten todas las sanciones contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha exigido este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas “el levantamiento de las sanciones criminales” contra su país. “Ratificamos nuestra exigencia de que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana y contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos y de los gobiernos de la Unión Europea”, ha reclamado Maduro desde una pantalla en la que se proyectaba su discurso grabado.



Porque Nicolás Maduro no acudió en persona a la sede de la ONU en Nueva York. No acudió ante el temor de que si pisa suelo estadounidense sea detenido, ya que sobre él pesan, desde marzo de 2020, cargos criminales por terrorismo y narcotráfico. Además, por su captura se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Desde ese marzo de 2020, el presidente no había hecho ningún viaje internacional hasta el pasado sábado 18 de septiembre, cuando de forma inesperada el bolivariano viajó hasta México para asistir a la Cumbre latinoamericana de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Con la amenaza de la caza y captura pendiendo sobre su cabeza, Maduro repitió un discurso muchas otras veces pronunciado, en el que para justificar esa “exigencia” aseguraba que se hacía desde “la razón y la moral que asiste a 30 millones de venezolanos y venezolanas”. El mandatario ha solicitado repetidamente a la Administración de Joe Biden que desbloquee el dinero de Venezuela retenido en el sistema bancario internacional debido a las sanciones.

Desde el lugar privilegiado que le concede la palestra de la ONU, Maduro aprovechó para recordar que su país ha llevado “en múltiples ocasiones” a distintos organismos de ese sistema que forma Naciones Unidas y la Asamblea General “la denuncia de la arremetida feroz, de la campaña feroz”, que considera que existe contra su país. Para el sucesor de Hugo Chávez, esa campaña cuenta con “la complicidad de las élites” al frente de organismos europeos. “Han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra el pueblo de Venezuela”, ha subrayado.

Maduro ha denunciado con su discurso grabado con anterioridad que “se persiguen las cuentas financieras, se nos ha secuestrado y bloqueado el oro de las reservas internacionales legales del Banco Central de Venezuela en Londres, se nos ha secuestrado y bloqueado miles de millones de dólares en cuentas bancarias en los EE UU, en Europa y más allá”. Todo lo anteriormente mencionado sucede porque, según el mandatario, existe “una agresión permanente y sistemática” a través de sanciones de todo tipo, que ha tildado de “crueles”.



Llegado el momento, el venezolano ha pedido “todo el apoyo de Naciones Unidas” para que el proceso de diálogo iniciado con la oposición en agosto pasado en México avance. El pasado 13 de agosto, México se convertía en sede del antepenúltimo intento de diálogo entre el Gobierno venezolano y representantes de la oposición mayoritaria. Esa mesa de negociación se instaló bajo el auspicio de Noruega, aunque Washington sigue de cerca su desarrollo. Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 argumentando que ese país impulsa planes para desestabilizar al Gobierno y forzar su derrocamiento. Washington congeló todos los activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder. Washington asegura que el líder venezolano fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.

La tercera ronda de ese proceso de diálogo se llevará a cabo del 24 al 27 de este mes. “Agradezco el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al proceso de diálogo de México y pido todo el apoyo de Naciones Unidas para que el proceso de diálogo en México avance hacia nuevos acuerdos parciales y hacia un acuerdo global de fortalecimiento de la paz, la soberanía y la prosperidad integral de Venezuela”, ha dicho Maduro.

