Claudio Moroni apuntó contra “Wado” De Pedro por la crisis política: “No hace falta mandar una renuncia a un diario”

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, apuntó este jueves contra las renuncias que presentaron algunos funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre ellos, Eduardo ‘Wado’ De Pedro. Según consideró, la continuidad o conformación del Gabinete depende del presidente Alberto Fernández, por lo que no era necesario mediatizar la presentación de la dimisión.

“Yo participo de aquellos que pensamos que estamos en función de (algo) no tenemos un derecho permanente al cargo público. Me parece que la gente que piensa así está absolutamente equivocada. Con lo cual la firmeza depende de la decisión del Presidente”, respondió Moroni consultado por la presentación de la carta de renuncia del ministro del Interior, luego de la derrota electoral del pasado 12 de septiembre.

Durante una entrevista con Radio Con Vos, el titular de la cartera de Trabajo agregó: “Si el Presidente considera que un Gabinete debe seguir, seguirá; si el Presidente considera que un Gabinete debe cambiar, cambiará. No es necesario hacer gestos ampulosos de presentar renuncia o cosas así porque la verdad es que es el Presidente quien decide”.

Sobre el gesto que tuvo De Pedro particularmente - de enviar su renuncia a los medios de comunicación- aclaró que no “juzgará” esa actitud pero expresó: “Yo lo que digo es que no hace falta mandar una renuncia a un diario para que se sepa que tu cargo está a disposición del Presidente”. “La verdad es que la firmeza del Gabinete depende de la decisión del Presidente. No depende de los ministros”, insistió.

La presentación de la renuncia del referente de La Cámpora, junto a otros funcionarios que responden a Fernández de Kirchner, se gestó tras la derrota del Gobierno en las PASO. Además, De Pedro envío su dimisión a los medios a pocos minutos de que el Presidente terminara un acto público con Martín Guzmán, en un claro gesto hacia la actitud de Alberto Fernández de ratificar al ministro de Economía, uno de los apuntados luego de la contundente derrota en las Primarias.

Horas más tarde, la Vicepresidenta publicó una carta con una dura advertencia: “Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?”.

“Le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1). Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a Gobernador de la Provincia de Tucumán en el 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no sólo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo”, recordó.

El reclamo de la ex presidenta desató una fuerte interna en el Frente de Todos que terminó con la incorporación de Manzur como jefe de Gabinete, Aníbal Fernández en Seguridad, Julián Domínguez en Ganadería, Agricultura y Pesca, Jaime Perzyck en Educación, Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología y Juan Ross como secretario de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Juan Pablo Biondi. Finalmente Santiago Cafiero fue designado ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Con información de www.infobae.com