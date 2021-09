La reacción de Esteban Lamothe a los memes sobre su papel en “La 1-5/18″: “No se burlen”

La 1-5/18 llegó a la televisión para poner en circulación nuevamente a la ficción argentina. Lo nuevo de Polka comenzó pocos días atrás y ya dio que hablar a los televidentes y a los usuarios de internet. La novela transcurre en la villa “La Peñaloza”, y allí se busca plasmar la vida de los habitantes, en qué consiste su día a día y además de drama, habrá romance. Conformada por un excelente elenco, entre los actores protagonistas cabe mencionar a Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia.

Sin embargo, el estreno de La 1-5/18 también significó una estampida de memes en las redes sociales, en donde los usuarios aportaron sus creaciones más divertidas y creativas para compartir su reacción. Algunos fueron dirigidos a Ángela Leiva, otros a la producción, y otros a la actuación del elenco. De todas formas, Esteban Lamothe no quedó exento de las risas de los internautas, y así decidió compartir su opinión por las críticas que recibió al interpretar al cura Lorenzo. A sus 44 años, el actor que también se destacó en grandes tiras nacionales, explicó en diálogo con La Nación que no se sintió ofendido.

Me parecen re divertidos. Es una nueva forma de expresarse, de comunicarse y tienen que ver con el humor y el odio, y que a veces se potencian de una buena manera, hay que reconocerlo, aún cuando hablan mal de algunos de nosotros o de la novela”, sostuvo el actor de La 1-5/18. También explicó que ofenderse no es una buena opción ya que no lleva a nadie a ningún lado y no trae cosas buenas. “Me parece re democrático que cualquiera diga lo que quiera, siempre y cuando no hagan bullying, no se burlen, no ofendan”, destacó sobre estas imágenes.