No hay forma: Atlético sigue sin poder ganar y empató con Morón

No hay caso. Atlético de Rafaela no puede salir de este mal momento y si bien tuvo oportunidades de gol volvió a fallar y sigue sin ganar en lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional.

Fueron 30 minutos intensos, en los cuales ambos tuvieron oportunidades como para abrir el marcador pero todo terminó como venía desde aquel 10 de septiembre cuando el encuentro no pudo continuar por falta de luz. Ayer, Morón y la ‘Crema’ igualaron 0 a 0, por la fecha 25.

El local tenía la posibilidad de ganar y quedar como único puntero de la zona B y si bien no lo hizo, se mantiene en el tercer lugar en puestos de reducido y a solo dos unidades del líder, Barracas Central. Atlético, que tiene como objetivo sumar puntos para clasificar a la Copa Argentina 2022, sigue lejos.

Se jugaron dos tiempos de 15 minutos cada uno y Atlético se mostró bien parado en sus líneas, metiendo mucha intensidad en cada pelota y una presión en el medio que dio los resultados esperados.

El comienzo, tal como se esperaba ante la oportunidad de alcanzar la cima, fue para el local. Pero sólo unos minutos, luego el conjunto rafaelino se acomodó y pudo llevar a cabo su estrategia. Los de Bovaglio intentaron marcar terreno rápidamente y fue así que en la primera aproximación se dio una jugada dudosa en el área de la Crema. Un forcejeo y camiseteo entre Agustín Bravo y el delantero Alan Schofeld que el árbitro Lobo Medina optó por no sancionar falta del defensor visitante.

A los 5 minutos Brian Calderara anticipó en el medio y abrió para Matías Valdivia, éste metió un preciso centro al corazón del área para encontrar a Lautaro Parisi que metió un cabezazo que tenía destino de gol pero el arquero Bruno Galván desvió al córner.

En el complemento, a los 8 minutos otra vez Parisi con una clara oportunidad dentro del área rival que terminó desperdiciando ante un fallido desenlace.

Antes del final del mini-encuentro el Gallo tuvo la suya en los pies de Orosco, que en un mano a mano con Agustín Grinovero, definió por arriba del travesaño.

Atlético sigue sin poder sumar de a tres en esta segunda rueda de la temporada 2021, con nueve encuentros sin triunfos (4 empates y 5 derrotas).

Las formaciones y síntesis del encuentro:

Deportivo Morón: Bruno Galván; Cristian Broggi, Cristian Paz, Lucas Abascia y Leonel Bontempo; Gastón González, Cristian Lillo, Brian Orosco y Alan Salvador (6m ST Mateo Levato); Alan Schofeld y Tobías Zárate. Suplentes: Juan Rojas, Franco Verón, Braian Molina, Luciano Guaycochea, Norberto Palmieri, Santiago Naguel, Mariano Bracamonte y Santiago Sala. DT: Lucas Bovaglio.

Atlético de Rafaela: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Agustín Bravo y Brian Calderara; Guillermo Funes, Gonzalo Alassia (13m ST Alex Luna), Federico Recalde (15m ST Fernando Piñero) y Matías Valdivia; Lautaro Parisi (13m ST Darío Rostagno) y Claudio Bieler. Suplentes: Pedro Bravo, Bruno Riberi, Enzo Avaro, Jorge Molina y Franco Jominy. DT: Walter Otta.

Fuente: diariolaopinion.com.ar