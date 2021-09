“Siguen sin escuchar”: duro revés contra Alberto Fernández por la entrega de electrodomésticos en plena campaña

El ex ministro de Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, criticó con dureza la nueva propuesta del presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos de regalar electrodomésticos, bicicletas y zapatillas en plena campaña electoral. Frigerio ganó por amplia mayoría en la provincia de Entre Ríos y busca lograr el mismo resultado en las elecciones de noviembre.

“Fue una elección muy importante”, señaló Frigerio en LN+. En ese marco, afirmó el kirchnerismo sigue sin escuchar el mensaje de las y afirmó que el cambio en el Gobierno se trata de “un gabinete de corto plazo, un gabinete electoral”. En ese marco, cuestionó las medidas implementadas en algunos municipios bonaerenses como la entrega de bicicletas en Avellaneda.

Respecto a la entrega de electrodomésticos, Frigerio manifestó que es erróneo creer que la gente lo que más pedía era más “clientelismo” sino que en los barrios más vulnerables “todos piden laburo”. Por ese motivo, señaló que desde la gestión de Alberto Fernández “no escuchan, perdieron por no escuchar y siguen sin escuchar”.

“La gente va a agarrar las bicicletas, las heladeras y los bolsones pero les va a decir en las urnas lo mismo: así no, este no es el camino que queremos para la Argentina”, completó el exminsitro. Por otro lado, remarcó que el 14 de noviembre se juega el equilibrio en el Congreso y afirmó que todavía no se ganó nada. “Este es un primer paso muy importante”, subrayó.

“¿Quién manda en Argentina?”

Luego, volvió a repetir que no es un gabinete que tenga como preocupación generar empleo de calidad, propiciar una educación de calidad ni luchar contra la inseguridad y el narcotráfico. “¿Quién manda en Argentina?”, se preguntó Rogelio. “Manda Cristina y el kirchnerismo. Se vio con la carta, con la reacción del presidente a la carta y el Gabinete”, concluyó molesto.

Con información de www.elintransigente.com