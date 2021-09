Piensan que son "supremos", aunque en realidad dan vergüenza y bien caro que nos cuestan

Tienen más internas que nosotros”, decía uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Fernández minutos después de que se conociera la elección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema hasta 2024. Hoy el diálogo del Gobierno con el máximo tribunal es nulo y no creen que cambie con este movimiento.

“La Corte hace rato que tiene un problema de funcionamiento interno, y eso hace que no tenga un correcto funcionamiento institucional”, es la descripción que hacen en el entorno más íntimo del Presidente. Desde la Casa Rosada siguieron con atención la designación pero aseguran que no hubo ningún intento de torcer la elección o posponerla.

“Se tuvo que votar a sí mismo en un momento en que tienen más internas que nosotros”, evaluó uno de los asesores jurídicos del Presidente cuando se conocían detalles de la reunión virtual en la que Ricardo Lorenzetti se ausentó y Elena Highton de Nolasco decidió no votar.

“Con esta mayoría se dificulta el diálogo”, agregaron desde la Casa Rosada. No hubo una sola mención pública del Presidente ni de sus funcionarios, ni felicitaciones al nuevo titular de la Corte.

Rosatti no oculta su militancia peronista pero no tiene ninguna terminal con el gobierno actual. La gestión de Fernández suele cuestionar a la Corte e, incluso, tiene encuestas que muestran que es una de las instituciones con peor imagen. Sin embargo, por ahora Fernández no buscará modificar su estructura. La posibilidad de ampliación del máximo tribunal, que nunca llegó a ser un proyecto concreto, terminó de diluirse tras la derrota electoral.

Zaffaroni. Quien habló y criticó la designación de Rosatti fue el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni. Repudió que “tres jueces decidan la institucionalidad del país” y pidió ampliar la Corte a entre 11 y 13 miembros para solucionar el “autogobierno”. Zaffaroni aseguró que la baja cantidad de integrantes de la Corte “es uno de los grandes problemas del Poder Judicial”.

“Obviamente, hay una tensión interna y una crisis en la Corte que se ve hacia afuera. Dos ministros no quisieron participar y los tres que son mayoría eligieron el presidente”, sostuvo Zaffaroni en diálogo con el programa Habrá consecuencias, por El Destape Radio. A su vez, reconoció que en la Corte que él integró “había diferencias y tensiones, pero nunca se vieron hacia afuera”. En esa línea, explicó que, si bien “el resto del Poder Judicial no está muy atento a lo que hacen en la Corte, no es un buen mensaje para el público”.

Fuente: Perfil, sobre una nota de Rosario Ayerdi