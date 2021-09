Nuevo cruce por redes sociales: José Luis Espert vs Martín Tetaz

El candidato a Diputado de la Nación por Avanza Libertad, José Luis Espert, salió al cruce con el economista Martín Tetaz tras una afirmación que hizo este último en un hilo de su cuenta de Twitter donde explicaba un tweet suyo del 2019 que, según dijo, “amigos conservadores”, sacaron a la luz. Espert sentenció: “Difícil que vos seas más antiK que yo, se te subió la sábana a la cabeza”.

El economista, Martín Tetaz, informó por su cuenta de Twitter, que “algunos amigos conservadores” rescataron un tweet del 26 de diciembre del 2019 “reabriendo un excelente debate sobre impuestos, pero también sobre lo que está en juego en esta elección”, dijo. Aquel Tweet al que se refiere, decía: “El impuesto a la tierra es el mejor impuesto para captar la renta agraria”, comenzó. “Lo ideal es eliminar retenciones, que son un pésimo impuesto, reemplazándolas por impuesto inmobiliario rural, con mínimo no imponible y alícuota por hectárea, no por campo (permitiendo deducir mejoras)”.

Luego de esto, abrió un hilo dando explicaciones. Y cuando una de ellas fue: “Es muy importante entender que no es lo mismo tener 120 diputados y ser la primera minoría, que tener 115 de Juntos por el cambio + 5 de Milei y Espert, porque en ese caso el kirchnerismo podría retener la primera minoría con 116 diputados”, por lo que José Luis Espert, candidato a Diputado Nacional por Avanza Libertad, salió al cruce.

Desde su cuenta de Twitter, Espert se lanzó con todo: “Juntos por el Kargo”, comenzó ironizando, “insiste en que es el único partido que merece ser votado. No sean fachos y dejen de extorsionar al votante con el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta 2023”, añadió. Y para finalizar, sentenció: “Democracia es competir…siempre”.

Tetaz optó por responderle: “Parece que hemos encontrado el nervio”, ironizó también. “La chicana irrespetuosa la voy a dejar pasar. Todos los partidos merecen ser votados y prefiero que llegues vos al congreso y no un kirchnerista, pero la realidad es que somos los únicos que podemos arrebatarle la primera minoría a los Kirchneristas”, contestó.

Sin embargo, allí no terminó, Espert no se quiso quedar callado: “Difícil que vos seas más antiK que yo. No te vi muy agresivo contra los K cuando los K la tenían larga con Néstor y Cristina. Nunca vi que ellos te denunciaran públicamente como a mí como ‘complotador’ o 678 te dedicara horas de escarnio. Se te subió la sábana a la cabeza Martín”, finalizó.

Y el cruce siguió y siguió. Tetaz le respondió: “Es aritmética José Luis, ustedes no le pueden ganar al kirchnernismo y no pueden evitar que los K tengan la primera minoría en la cámara. Hoy los que podemos lograr ambas cosas somos nosotros. Solías ser bueno para la aritmética”.

