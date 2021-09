Cristina "encomendó" a Lorenzetti para que Rosatti no asuma

"Lorenzetti es lo menos confiable que hay, no le compraría nunca un auto usado, pero Rosatti es la peor basura que tiene la justicia y solamente Lorenzetti puede lograr que no asuma, que se encargue de evitarlo, díganle que en esta no transo", esa fue la orden que dio Cristina y que del Instituto Patria se encargaron que llegue a todos los miembros de la Corte, para que sepan la movida. Lorenzetti es el encargado de llevarla a cabo y la carta del día viernes fue la primera bala de al menos tres o cuatro que piensa disparar antes de fin de mes, oportunidad que vence el mandato del actual titular Carlos Rosenkrantz, quien ya sabe lo que se le viene en los próximos días.

¿Por qué Lorenzetti es el apuntado por Cristina para llevar adelante la movida?, muy simple: Hay cuestiones que maneja solo el rafaelino y la expresidenta y por ello el título de esta nota es que Cristina le "encomendó", que bien podría ser "emplazó", o "intimó", o quizá "ordenó".

Por lo que pudimos recabar desde fuentes por demás cercanas a Carlos Rosenkrantz, van a "aguantar" el chubasco y van a procurar por todos los medios que no se cambie la decisión ya tomada, pero la clave se llama JUAN CARLOS MAQUEDA,

El cordobés tiene en sus manos que todo pueda cambiar y que la elección de Rosatti sea vetada y para ello ya hay gestiones con sectores del gobernador Schiaretti aunque hay quienes dicen que hablaron con el mismísimo gobernador y las promesas de fondos frescos para la provincia mediterránea a cambio de que Maqueda revea su postura, sería la llave que destrabe todo.

Carlos Rosenkrantz le dijo a un colaborador cercano: " Alberto Fernández y Cristina ya hablaron con Schiaretti y no sería extraño que el Martes tengamos novedades, ya sabemos como es el peronismo, pueden estar peleados pero a la hora de "transar" son especialistas. De nada vale hacerlo jurar a Rosatti antes,no tiene sentido".

El viernes comenzó la operación "bajar a Rosatti", Lorenzetti es el encargado de llevarla a cabo, la misma no solo esconde la intención inocultable de que el ex ministro de Néstor Kirchner no asuma el cargo de presidente de la Corte, sino que podría llevar a que Lorenzetti haga un "esfuerzo supremo en pos de la patria" y sea quien asuma el cargo nuevamente.

La Corte ya es un "cabaret" y parece que algunos la quieren convertir definitivamente en un prostíbulo.