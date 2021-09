Carlos Melconian: "Cuidado con la oposición de creer que la gente los votó"

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sostuvo este sábado que “cuidado con la oposición de creer que la gente los votó" en las PASO.

Durante el programa La Noche de Mirtha, Melconian consideró que “la elección de noviembre será una de las más importantes de la democracia".

"Estamos frente a un grado de madurez de la sociedad que me hace ser optimista. La gente votó desde un grado de calentura: Venezuela no quiero, más la pandemia y ¿ahora venís con la bicicleta?", explicó

Respecto a la oposición, el economista sentenció: "No hay propuestas. Hacer mierda la casta, esa no es una propuesta. No puedo comprar esas cosas".

"No es un voto a la oposición, es un voto de madurez de 'no los quiero'. La gente humilde tiene la oportunidad de romper la grieta", agregó.

Con información de www.ambito.com