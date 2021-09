“Se murieron todos mis amigos”, Donato de Santis y el crudo relato sobre su vida

Invitado al ciclo televisivo Ph: Podemos Hablar (Telefe) Donato de Santis se animó a contar la dura historia de vida que le tocó vivir cuando era chico. Entre otras cosas, relató que, siendo solo un niño, el béisbol le salvó la vida, cosa que no se dio la misma manera en sus amigos: “Se murieron todos”.

Era extraño que se jugara el béisbol, y mucho más en Italia. “Pero en aquella época en Milán, al norte de Italia, lo reintrodujo una familia de inmigrantes italianos que venía de Brooklyn, ellos empezaron a reclutar chicos de la calle”, empezó relatando Donato de Santis. Se fue formando una liga y era algo atractivo, sobre todo porque había dinero en juego: “Habían invertido plata imagino, ya que tenían los bates, los guantes, te daban el uniforme”.

Luego, Andy Kusnetzoff le preguntó qué otros recuerdos tenía de esas épocas y qué había ocurrido con sus amigos del béisbol. “Mis amigos se desparramaron por cualquier lado, robando motos, vendiendo droga, cosas clandestinas, por la necesidad económica empezaron a darse con todo”, confesó el destacado chef ítalo argentino. Con un profundo dolor, terminó describiendo que se habían muerto todos.

Desde su punto de vista, el béisbol lo rescató. Sino, hubiera seguido el mismo camino de sus amigos de la infancia. “El béisbol me salvó porque yo estaba muy bien físicamente y no tenía la energía ni las ganas de hacer lo que hacían ellos”, continuó el ex jurado de Masterchef. Si bien compartían ciertas cosas, había grandes diferencia entre ellos, por las malas decisiones que tomaron sus amigos. “Aunque me contaban cuando nos juntábamos que estaban vendiendo opio, en ese momento fue muy fuerte”, exhibió Donato.

Todo el estudio se mostró sumamente conmovido con la historia desconocida del chef. “Se murieron todos de sida, sobredosis, suicidio, asesinados por ajuste de cuentas, accidentes; fue muy trágico, todos cayeron entre los 80 y 90, uno detrás del otro″, finalizó Donato de Santis.