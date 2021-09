Nació en Boston, es fanática de Racing, su poderosa familia la ignoró y ella dio el golpe: creó Gloria, la app que busca revolucionar el fútbol mundial

Esta es la historia de Victoire Cogevina Reynal, una mujer nacida en Boston, Estados Unidos, que desembarcó en la Argentina a los 12 años, y que encontró en la cancha de Racing la trinchera que la protegió de su dolor más grande, el de sentirse invisible para su particular y poderosa familia, y a partir de cuando germinó Gloria, la aplicación que ideó y que revolucionará el fútbol mundial.

Miami. 15 de septiembre de 2021. Es el día del cumpleaños N°30 de Vicky (-llamame así, es más fácil- concede), pero no. No estamos para festejos para Instagram. Hubo, sin embargo, un regalo especial que se hizo ella misma: una carta que escribió como si tuviese 20 para recordarle a la de 30 lo mucho que pasó en estos 10 años.

Ella eligió los últimos 10 años de su vida como símbolo de una historia que abre una ventana tras otra desde que nació. Hija de un padre diplomático, una madre que fue la primera mujer en convertirse en agente FIFA, un abuelo que fue el fundador de la línea aérea Austral y, por sobre todas las cosas, integrante de una familia repleta de simpatizantes de River entre quienes se entrometió un tío hincha de Racing a quien haremos responsable de todo lo demás.

Victoire nació en Boston, capital de Massachusetts. Allí vivió hasta los 12 años, tiempo en que por las obligaciones de su padre recaló en la Argentina, donde cursó sus estudios en el Northlands School, institución de las más elitistas del territorio. Habla cuatro idiomas, es hincha de Racing (perdón, fanática) porque su hermano mayor lo era producto de la influencia de aquel tío simpático, y un día la llevó al Cilindro para que ella que, pequeña, rubia y con todo el glamour que le vino dado, saltara y cantara en la popular como si hubiese sido parida por el mismísimo cemento del Presidente Perón.

De Boston a la Argentina, de ahí a Sillicon Valley y de la meca de las compañías de tecnología más destacadas, a Miami, su lugar actual de residencia. En el medio, el mundo que recorrió junto a su familia, un núcleo que en el momento en el que más manos abrazándola necesito, decidieron soltarle la mano, incrédulos de aquella idea de conectar al mundo a través de la pasión por el fútbol a la que no le encontraban garantías de éxito. “Buscate un trabajo”, le decían.

Le dijeron que era imposible, entonces fue y lo hizo

¿Cómo se reciben los 30?

-Con mucha felicidad. Me escribí una carta a mí misma como si tuviese 20 para recordarle a la de 30 todo lo que pasó en estos últimos 10 años que fue mucho, asique estoy muy contenta y muy agradecida de llegar adonde llegué y dónde estoy yendo.

¿Qué le dice la de 20 a la de 30?

-Que al fin y al cabo todo termina cayendo en el lugar que corresponde. Yo a los 20 años creía que iba a dedicarle mi vida a la moda, estudiando una carrera que no era mucho para mí, trabajando para gente que no respetaba, y poco después me metí en el mundo del fútbol y rápidamente me di cuenta de que eso era a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida, entonces le cuento que la pasión que siempre tuve desde muy chica se convierte en mi profesión.

¿Fue tan sencillo como lo contás?

-No, claro que no. Porque la de 20 le recuerda a la de 30 todo lo que hizo para llegar a cumplir sus sueños, los míos. Mudarme de lugares, dejar a la gente que quería, no tener nada de plata y vivir sin luz, sin comida casi, por momentos para poder lograr lo que quería, pero que lo iba a hacer y que iba a llegar un buen momento, y que para mis 30 iba a estar donde estoy hoy con Gloria, que es un sueño manifestado.

Vicky accede a la entrevista por intermedio de Alejandra, su jefa de prensa que es, en realidad, alguien que la quiere mucho. Que la cuida, la orienta y habla de ella como su fan. Porque cree en todo de cuanto es capaz, pero fundamentalmente porque sabe cuánto hizo para alcanzar su sueño. En el día y la hora indicada aparece puntual, pantalla mediante, y tímida.

La rodean un exhibidor con camisetas. Otro con pelotas (arriba una con el escudo de Racing, cómo no), una alfombra que simula ser el césped de un campo de juego. Una puesta sencilla pero con clase, como nuestra protagonista. No le hace falta presumir. Ante las preguntas que la llevan por los caminos de su vida hace silencio, mira a un costado, busca en su mente las palabras, y responde.

¿Quién es Vicky?

-Creo que Vicky es una chica que cuando era joven siempre se sintió muy invisible, por tener que mudarse tantas veces, por tener que aprender tantos idiomas, por tener que adaptarse a tantas culturas, y que nada de lo que hacía nunca era suficiente, y que cuando entró a la cancha de Racing por primera vez y a través del fútbol se sintió que tenía un lugar en este mundo, que pertenecía a un lugar y que todos sus esfuerzos valían algo y ese sentimiento lo tuve toda la vida, hasta el día de hoy incluso me siento invisible con cosas que hago, y ese dolor, que creo que es muy humano y que incluso que mucha gente lo tiene, es un dolor que yo quiero resolver a través de Gloria, que es una plataforma de tecnología pero que puede hacer que del otro lado la gente se sienta vista por lo que ama, que en este caso es el fútbol.

¿Qué es Gloria?

-Es una manifestación de lo que era para mí estar en la cancha de Racing. Yo iba a la popular con mi hermano, era una de las únicas mujeres, empecé a los 5/6 años, y me empecé a relacionar con gente que si no fuera por el ámbito de la cancha, nunca hubiera conocido y probablemente nunca me hubiese cruzado, pero, teníamos un deseo en común que era ver a Racing ganar, todo lo que queríamos era eso y sentirnos parte de una comunidad y Gloria es esto, un espacio digital en la que uno puede armar su comunidad de gente a la que le gusta lo mismo, con la excusa del fútbol y que puedas conocer a gente que quizás, de otra forma, no conocerías nunca en tu vida.

¿Cómo llegaste a la cancha de Racing?

-Por mi hermano. En este caso todo surgió por él, que había vivido en distintos lugares del mundo con mis padres y el fútbol había sido la manera de comunicarse con las culturas en cada ciudad en la que vivíamos. Yo vine a vivir a la Argentina a los 12 años, pero él empezó a ir a la cancha desde muy chico porque uno de nuestros tíos era de Racing y lo fanatizó pese a que la gran mayoría de los integrantes de mi familia son de River.

¿Qué te queda de Argentina?

-Argentina me dio el fútbol. Si yo hubiese crecido en otro lado, como mujer, no hubiese tenido esa exposición al fútbol. Cuando le explico a mis inversores y dicen ‘pero cómo es que te gusta tanto el fútbol’, yo les cuento que en Argentina es muy normal que a las mujeres nos guste. Me dio esa apertura al deporte en general como fanática.

¿Cuál es el potencial de Gloria y cómo puede diversificarse?

-El potencial es infinito porque el mercado de Gloria es gigantesco. La mitad del mundo mira el Mundial y con la introducción del fútbol femenino ahora tenemos una audiencia nueva que entra con todo y por eso no sería loco decir que en 10/15 años vamos a tener 4 o 5 billones de personas relacionadas a este deporte en el mundo y nuestra app lo que quiere hacer es convertirse en la casa del fútbol online, en tu teléfono, donde vos no solo vayas a conectarte con otros seres humanos que vean un partido de fútbol, sino también puedas ver partidos, comprar entradas, tu camiseta preferida, donde puedas ver la cancha a la que querés ir a jugar con tus amigos el fin de semana, literalmente en donde uno haga todo.

Espíritu de Gloria

Para Victoire Cogevina Reynal y Matías Castello, creadores de Gloria, la gran premisa de la app es que la experiencia del fútbol offline es la mejor que un ser humano puede tener porque los partidos no duran solo 90 minutos sino que en el post, ya sea con juntada, con comentario, con polémica o como sea, se sigue jugando. “Ir a la cancha, ver un partido con tu familia el fin de semana, hablar del tema con tus amigos. Esa experiencia al ser humano le da conexión, la da comunidad, y Gloria viene a permitir que esa experiencia sea superadora de aquella de solo ver los partidos”, dicen.

La Gloria es para todos

“Nuestra app es accesible para todos, siempre va a ser accesible para todos y para todas, para cualquier edad, para cualquier locación en el mundo y eso presenta también un desafío muy grande: el de cómo armamos la primera marca de fútbol que es para todos. Hoy las marcas de fútbol son un club, un jugador, una marca deportiva, y nosotros armamos una marca para todo que unifique todo eso”.

Vicoire responde todo con pasión. Desde lo específicamente técnico del producto que ideó hasta el encuentro con Alexis Ohanian, uno de los emprendedores e inversores más reconocidos en el mundo, además de esposo de la tenista Serena Williams, quien fue el motor monetario de Gloria.

¿En qué momento te diste cuenta que habías tenido una gran idea?

-Creo que no fue un momento. Desde que empecé a ir a Racing y fui creciendo, cada vez que iba a la cancha mi cerebro tenía ese pensamiento que era algo así como que si yo pudiese agarrar todo este sentimiento y ponerlo en una botella y venderlo sería un éxito, y Gloria es eso: todo ese sentimiento en una botella que ahora estoy vendiendo. Siempre supe que yo quería hacer algo grande, que impactara a muchos seres humanos.

¿Hubo entre todos un obstáculo mayor en el camino?

-Sí. Cuando tomé la decisión definitiva de crear Gloria me fui de la agencia de representación de futbolistas que mi mamá había creado (ndr: SR ALL STAR, siglas iniciales que responden al nombre de su mamá, Shalimar Reynal) y empezar mi propio proyecto, tuve ese entendimiento de que esto en realidad es algo que estoy haciendo para resolver un dolor que tuve yo de sentirme invisible, porque con Gloria, lo que pasa, es que todo aquel que se quiera mostrar, que quiera participar, que tenga algo para decir, puede hacerlo.

Entonces no hubo un momento, fue un proceso a lo largo de mi vida y todos los días me convenzo aún más de que es lo correcto 28:16

¿Te costó que creyeran en vos?

-Me costó mucho… Me costó un año muy difícil en mi vida que fue cuando me mudé a San Francisco con la idea de formar Gloria y literalmente no tener plata.

¿Y vos creías en vos?

-En muchos momentos de mi vida no, pero me crucé con gente que sí cuando ni yo lo hacía y esas personas hoy en son anunciantes de Gloria, gente que tiene acciones en la compañía, gente a la que yo le tenía mucho respeto, que tenía capacidades que yo no tenía como el conocimiento de cómo levantar financiamiento, de monetización, gente que sabía mucho más que yo. Como yo sola no iba a poder hacer todo esto, apliqué mi capacidad de convencer a otros de que mi visión podía ser real y ese fue gran trabajo inicial: convencer a otros de que vieran en Gloria la magia que siempre tuvo para mí y de que yo era la persona correcta para liderar ese equipo de gente que se iba formando.

¿Cómo te entrenaste para lograrlo?

-Prueba y error. Le contaba a quien sea sobre mi proyecto y esperaba la reacción. Soy una convencida de que si alguien quiere escuchar lo que yo estoy haciendo, se lo tengo que decir porque será una persona más que va a saber lo que es Gloria. Cuando empecé lo hablaba con mis amigas o con quien me quisiera escuchar y hoy lo comparto con inversores, dirigentes del fútbol y con organizaciones mundiales como la ONU, por ejemplo.

¿Qué hiciste para llegar al lugar en el que estás?

-Las mujeres hacemos parecer que todo es posible y no hablamos de lo difícil. Lo que más me costó primero fue creer en mí misma y después dejar de lado lo que los otros opinaban de mí, o lo que mis padres creían que mi vida tenía que ser de una manera y entonces si no era de esa manera no me iban a apoyar, que fue lo que hicieron, a mis padres cuando yo les dije que quería hacer esto me dijeron:

Pero al final creíste, te fuiste, y convenciste nada menos que a un referente mundial en inversión en tecnología...

-Sí... Cuando vi que Alexis (Ohanian) estaba hablando mucho de fútbol, yo dije ‘este es el inversor para mí’, entonces empecé y tardé como cuatro meses en llegar a él. Su fondo nos dijo que no siete veces. La gente de alrededor de él decía que este proyecto no era una buena oportunidad, y yo sabía que si él veía mi presentación, lo iba a convencer. Entonces seguí molestando e insistiendo hasta que un día tuve la oportunidad de hablar con él cara a cara y lo convencí (se ríe).

Victoire ideó Gloria, convocó a Matías Castello (un argentino que trabajó durante mucho tiempo en Facebook) para desarrollarla, y su visión y aporte en la convergencia de fútbol y tecnología llamaron la atención de las altas esferas de los organismos de ese deporte porque ella, además, apostó al crecimiento del fútbol femenino y se volvió la voz de las mujeres y el fútbol de la ONU, junto a quien trabajó en la organización de la Womens Cup, proyecto que fue apoyado por Nadia Nadim, la influyente jugadora afgana, para recaudar fondos para sus compatriotas en el marco del régimen talibán que las explota, tortura y asesina. En ese marco, Vicky se sienta a la mesa de los que toman las decisiones.

-¿Es mito o realidad la dificultad de la mujer para incursionar en la parte dirigencial?

-Esto se lo debo a mi madre: yo nunca en la vida pensé en que era mujer cuando empecé esto, porque si yo hubiese tenido esa mentalidad, no hubiese hecho nada de lo que hacía. No solo por el fútbol, sino también por la tecnología porque incluso yo entré en ese ambiente cuando no prácticamente no había mujeres en las que se invertía, después se dio y fue buenísimo, pero al principio el 98 por ciento del financiamiento iba a hombres y el 2% a mujeres. Por eso, si yo tenía que ver esto por el lado de las probabilidades, no lo hacía.

Eras niña y te sentías invisible. Cumpliste 30 y Gloria, tu creación, se muestra al mundo con el fútbol como excusa. ¿Lo lograste?

-Ufff.. lo estoy logrando intentando materializar lo que siempre creí que podía hacer en esta vida. Aprendí que si elijo hacer algo, entonces lo voy a poder hacer. Siempre van a haber otras cosas en la vida, va a haber gente, situaciones, experiencias, motivos para no hacerlo, pero uno tiene que seguir empujando igual y yo ahí me sentí visible a mí misma porque me di cuenta de que tenía un poder dentro de mí y estaba tan preocupada esperando que alguien vea que yo podía hacer algo, que me había olvidado que podía hacerlo yo. Siento que tengo la responsabilidad no solo de mostrar que se puede cuando se quiere, sino también que trabajé mucho para alcanzar mi sueño.

Vicky es impulso y pasión. Es resiliencia (sí, la palabra de moda). Es innovación y es fútbol. El fútbol que la apasionó en Avellaneda cuando niña y que supo unir con el motor que mueve al mundo para unir a todos por igual a través de una comunidad mundial que le da lugar a los fans, a los agentes, a los futbolistas (¿soñás con ser jugador o jugadora y no tenés agente ni oportunidades de mostrarte? Grabás un video con tus habilidades, lo subís a Gloria y allí las marcas, los agentes y clubes te ven). Todos están hablando de Gloria y Vicky, que ajusta su foco para no parar de crecer recuerda todos los no (empezando por el de sus padres, que hoy la siguen adonde quiera que vaya) y sonríe.

En el final, una sorpresa de 10

TN Deportivo: Gracias por tu amabilidad, por mostrarnos las partes de Gloria y las tuyas, por dejarnos ver un poco más allá. ¿Hay algo que quieras agregar a la historia?

Vicky: Sí. Creamos en el fútbol femenino porque el mundo le abre las puertas. La industria es inmensa y se viene con todo. En Argentina hay jugadores increíbles que no tienen la dimensión mediática que sí como futbolistas, como es el caso, por ejemplo, de Estefanía Banini, hoy jugadora del Atlético de Madrid. Es de los talentos más grandes que vi, primero por TV en durante el Mundial de Francia en el que descolló, y luego en persona, cuando tuve la suerte de conocerla. Estefi, que hoy no tiene lugar en la Selección en el marco del recambio que se está dando, seguramente pronto volverá al lugar del que nunca debió haberse ido, que es el de llevar la 10 y la cinta de capitana.

Vicky no deja de sorprender. Apuesta por un mundo donde el fútbol, que es de todos y todas, se una con la tecnología a través de Gloria, el canal de la pasión que ideó en defensa propia y en beneficio de todos los demás. Le dijeron que era imposible, que se buscara un trabajo. Y ahí está, ahí la ves, en el centro de la discusión del nuevo fútbol mundial.

Fuente: tn