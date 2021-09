La encuesta que preocupa al Frente de Todos: ¿le alcanza el porcentaje para dar vuelta la elección?

Luego de la derrota en las PASO, los dirigentes del Frente de Todos encendieron los motores para revertir el resultado y obtener la mayoría de votos en las elecciones legislativas. En ese marco, lanzaron medidas de ayuda económica, entregaron electrodomésticos y realizaron aperturas sanitarias. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad? Una encuesta reciente pone contra las cuerdas al oficialismo con números que preocupan.

Mariel Fornoni, socia directora de Management and Fit, dialogó con los periodistas de AM 630 y reveló los resultados del último sondeo realizado luego de las PASO. El estudio demostró que un 15,3% de los encuestados podría cambiar el voto para las elecciones generales y otra encuesta dice que 6 de cada 10 personas consideran que las medidas contra el coronavirus se flexibilizaron para ganar las elecciones.

“Entre 6 y 7 de cada 10 personas no están de acuerdo con las medidas del Gobierno y no aprueban su gestión tanto en materia económica, de salud y educación”, expresó Fornoni. En ese punto, detalló que no están conformes con el cambio de Gabinete ya que “creen que es especulativo y creen que el Gobierno no tiene posibilidades de gestionar la economía”.

“No están de acuerdo con las medidas porque creen que son electoralistas, creen que el gobierno se debilitó después de la elección”, completó. Por otro lado, realizó una demostración con los números que perjudicaría al Frente de Todos: “Los que van a votar en la general son los que votaron en los espacios que no están, son 10 puntos y 6 tiene que ver con partidos como Juntos o de derecha y los otros tiene que ver una ideología más cercana al FIT”

La especialista explicó que el incremento va a estar en la participación electoral pero eso no significa que aumente el porcentaje del oficialismo. Esto se debe a que el kirchnerismo tiene un votante muy duro. “No va a ser crecimiento del Frente de Todos sino que va a ser funcional. También Juntos y los otros espacios van a tener crecimientos por el aumento de la participación”, completó.

Con información de www.elintransigente.com