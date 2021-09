Aníbal Fernández redobla la apuesta tras las acusaciones sobre narcotráfico: ¿marihuana sí o no?

El flamante nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por su característica forma de reaccionar ante las chicanas, es constantemente buscado por referentes de la oposición para el conflicto. Últimamente se lo ha visto discutir vía Twitter con Martín Tetaz, candidato a diputado de Juntos. En este sentido, aseguró que no se subirá más a ese «ring» ya que él tiene «mucho trabajo y ellos están muy al p..do”. Además, dio su postura sobre la legalización de la marihuana.

En diálogo con Radio con Vos, el ex jefe de Gabinete admitió que la oposición busca polemizar constantemente con él. “Me quieren subir al ring porque creen hago ruido. No me voy a subir a ningún ring porque tengo mucho trabajo y ellos están muy al p…do”, disparó Fernández. Por otra parte, dejó de lado algunas diferencias que tenía con su antecesora Sabina Fréderic y aseguró que cumplirá todos los acuerdos que firmó con la Ciudad de Buenos Aires y su policía.

En este sentido, indicó que «la ministra hizo acuerdos con la Ciudad, y yo soy de los que sostiene que los pactos se hicieron para cumplirse, escritos o verbales, se hicieron para cumplirse». Relacionado con los cambios en el Gabinete de la Nación, Fernández hizo referencia a la polémica designación de Juan Manzur a cargo de la jefatura. “Lo de Manzur es una cosa muy particular. El que quería ponerlo era Alberto y Cristina dijo que no iba a oponerse“, agregó.

Contó además que, tras la derrota en las PASO, conversó con Alberto Fernández sobre la disposición de renuncias de varios de los funcionarios más cercanos al kirchnerismo. “Yo le dije que me parecía que era un buen gesto. En la política se necesitan esos gestos. Dicen que todos los que pusieron a disposición su renuncia son cercanos a Cristina ¿Y yo no soy cercano a Cristina?”, planteó.

«Es preferible legalizar el cultivo de marihuana»

Finalmente, el nuevo ministro de Seguridad de la Nación habló sobre su posición sobre la legalización de la marihuana, y expresó que cree que de esa manera se «dejará de estigmatizar a los pibes». «Habría que encontrar una alternativa para dejar que no consuman productos que vienen de puntos rojos. Esas porquerías están llenas de amoníaco. Para eso es preferible legalizar el cultivo y solucionar las cosas de otra manera», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com