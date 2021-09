La nueva estrategia del Presidente: del adiós a los “actos oficiales” al “cara a cara” con promesas de eventuales medidas

Tras la estrepitosa caída electoral del Frente de Todos en las legislativas Primarias (PASO) del pasado 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández adoptó una nueva estrategia para levantar votos. La misma comenzó el pasado sábado en el partido bonaerense de Avellaneda durante una visita al barrio de Dock Sud, donde al mandatario se lo vio “cara a cara” con los vecinos y hasta prometiendo eventuales medidas en un video que se viralizó en las redes.

Uno de los próximos anuncios tendría que ver con un plan social, sobre el cual no quiso ahondar en detalles, pero afirmó va a ser “algo nuevo”. Lo hizo en un breve diálogo con una mamá con su beba en brazos, quien se le acercó para sacarse una selfie y le preguntó cómo sería la ayuda social que está pensando el Gobierno nacional. “Yo traté de cobrar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y por la falta del documento no pude. Supuestamente me dijeron que iban a volver a dar en octubre”, le expresó la mujer.

A lo que Fernández le preguntó si ya había resuelto el problema con su documento, y luego de emitir una respuesta afirmativa, la joven volvió a consultar: “¿Va a ser para los que ya están anotados?”. “No, estamos tratando de buscar algo nuevo. Ahí podés estar inscribiéndote”, anticipó el jefe de Estado sobre la nueva ayuda social que implementará la Casa Rosada, momento que quedó filmado por una cámara y que rápidamente trascendió en las redes sociales.

Al mismo tiempo, el Presidente escuchó a los vecinos y vecinas de Dock Sud, a quienes les pidió el voto para el Frente de Todos en las Generales. Esta actividad forma parte del nuevo método de campaña oficialista, donde Fernández se alejará de los anuncios de gestión y buscará “escuchar” a la sociedad. El sábado lo hizo junto al ex intendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el férreo kirchnerista Jorge Ferraresi.

“Viva Perón caraj*” y “En dos años ganamos de vuelta”, fueron algunas de las frases que los vecinos emitieron ante la presencia del jefe de la Nación, quien les aseguró que le “dan mucha fuerza” con sus palabras. Asimismo, Fernández se llevó un regalo de una vecina: un mate con los colores del club local, Sportivo Dock Sud. “Qué grande el mate del Docke”, celebró el mandatario, que a partir de ahora abandonará los “actos oficiales”.

Con información de www.elintransigente.com