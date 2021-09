Claudio Lozano cuestionó el Presupuesto 2022 de Martín Guzmán: "Mantiene un ajuste del gasto"

Claudio Lozano, el Director del Banco Nación criticó la política económica que lleva adelante Martín Guzmán y aseguró que el Presupuesto 2022 ya presentado en Diputados representa un ajuste en el gasto. En medio del debate interno en el Frente de Todos sobre el gasto público y el cumplimiento de las metas del déficit fiscal, un sector del gobierno presiona por una modificación del propio presupuesto presentado.

"Es un presupuesto que parece no haberse dado cuenta de lo que pasó, mantiene un ajuste del gasto. No hay ninguna novedad en materia de política social", expresó Lozano contundente contra el ministro afirmando su postura de que el Presupuesto 2022 implica un ajuste.

Luego se refirió a las palabras del ministro la semana pasada cuando marcó el contrapunto con Cristina Kirchner en relación al déficit. En ese momento, Guzmán explicó: "En la carta ella manifiesta que considera que hay un ajuste fiscal, aunque le digan que no... pero yo soy uno de los que le dice que no: en Argentina ha habido una política fiscal expansiva". Luego de escucharlo, Lozano aseguró: "La frase de Martín Guzmán es poco feliz. porque dice que no hubo ajuste, pero después reconoce que el gasto de capital incluido en el presupuesto no se ejecutó. Claramente hubo subejecución de los recursos disponibles. El aporte extraordinario de grandes fortunas se ejecutó en un 35%".

"Entonces, la razón por la que tiene un punto y medio menos de déficit del que debería tener es porque no se ejecutó el gasto total. Para que tengamos una idea, se gastaron 43 mil millones de pesos por mes hasta agosto, por lo que para llegar a la meta que tenían, en estos meses tendrían que gastar 146 mil millones, lo cual es imposible", argumentó.

Al mismo tiempo, el Director del Banco Nación propuso que las políticas sociales deben ampliarse para cubrir a los sectores más castigados de la sociedad por la inflación: "El ingreso universal es un IFE mejorado. Creo que hay que hacer un IFE mejorado".

Sobre si Guzmán entendió el resultado electoral, advirtió: "Espero que lo que dijo el pueblo en las urnas sea escuchado" y no descartó una modificación en el Presupuesto: "El presupuesto debe ser revisado, parece no haberse dado cuenta de lo que pasó".

El análisis de la ley de gastos y recursos tendrá un tratamiento diferente este año: Guzmán será quien cierre el debate que se llevará a cabo en plenarios de comisiones de la Cámara baja, que podrían extenderse incluso luego del 14 de noviembre, fecha de la elección de medio término, con el fin de poder aprobarla antes del cierre de sesiones ordinarias del 30 de noviembre o en la primera semana de diciembre, antes del recambio parlamentario.

Con información de www.ambito.com