Perotti, Aníbal y Manzur juntos.., y que Dios nos ayude

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se encuentra en Buenos Aires donde este martes mantendrá diversos encuentros con autoridades nacionales para analizar la situación de la provincia. Primero será recibido por el jefe de Gabinete, Juan Manzur y luego con el ministro de Seguridad, Anibal Fernández.

El encuentro con el tucumano será a partir de las 10:30, luego Manzur se reunirá con el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet. Será la primera reunión formal de Perotti con el flamante funcionario luego del reclamo conjunto de Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa para que se levanten las restricciones relacionadas al cepo a la exportación de carnes.

Además, en la reunión también estará presente el director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), por lo que se esperan acuerdos relacionados con infraestructura.

La agenda del gobernador santafesino continuará en Buenos Aires con una reunión con el ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, que anticipó “decisiones más profundas” para Rosario y la región, en el marco de la violencia que afecta a los vecinos y vecinas de la provincia desde hace largo tiempo.

“En Rosario tomaremos decisiones más profundas. Nuestro objetivo es que el que salga a trabajar a la mañana vuelva en las mismas condiciones a la tarde, cansado pero sin preocupaciones”, dijo Aníbal Fernández en diálogo con Radio Nacional y describió: “Mañana (por hoy martes) me reúno con el gobernador y después lo anunciaremos”.

Además, hizo referencia al modo de actual ante eventuales protestas: “No vamos a permitir manifestaciones en las vías ni en los puentes y si no se resuelve habrá detenciones. Hace cinco años me fui sin un herido y sin un muerto y no pienso perder ese récord”, destacó Aníbal Fernández.

A su vez, se refirió al rol de la Corte Suprema y de la imagen de la política ante los ojos de la gente: “Hoy los tres poderes están cuestionados. Se están auto-esmerilando, hay que resolver es situación y ojalá encuentren la forma de hacerlo entre ellos, porque ni el presidente ni el congreso tienen nada que hacer ahí”.

Finalmente, habló de su rol y del vínculo con Alberto Fernández: “No soy un vocero del presidente, pero no voy a dejar de dar a conocer todas las tareas que se hacen en materia de seguridad. También los gestos y trabajos que proyectamos para cuidar a la sociedad, argumentó.

