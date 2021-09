“El kirchnerismo se ha apropiado del peronismo para liquidarlo”

Los enfrentamientos entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no paran. En esta oportunidad, el diputado Héctor ‘Toty’ Flores apuntó fuertemente contra la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El candidato a concejal en La Matanza aseguró que “el kirchnerismo es una banda de apropiadores” y que “se ha apropiado del peronismo para liquidarlo”.

“Yo desde el 2008 firmé la denuncia que hace la doctora (Elisa) Carrió con relación que había una asociación ilícita dirigida por Néstor Kirchner y que posteriormente fue Cristina (Fernández de Kirchner)”, comenzó Toty Flores en LN+. El diputado fue consultado por la condena a la ex secretaria de Ambiente durante la presidencia de los Kirchner, Romina Picolotti, por utilizar los fondos del Estado en gastos personales.

En esa línea, Flores apuntó: “No tengo ninguna duda de que la caracterización central del kirchnerismo es que son apropiadores. El kirchnerismo es una banda de apropiadores”. Mientras Alfredo Leuco tomaba nota, el diputado completó: “Se han acostumbrado a hacer eso, se han apropiado de Santa Cruz”. En ese punto, reveló que se “salvó” de estar cerca del kirchnerismo.

“Ideológicamente la propuesta a mí me gustaba pero el hecho de que tuviera esta característica me alejó y a medida que lo ves caminar no hay ninguna duda”, señaló Flores. Para el candidato a concejal “son apropiadores del Estado para enriquecerse y ahora se han apropiado del peronismo para liquidarlo”. Incluso, señaló que se han apropiado de todo lo que tiene que ver con el peronismo hasta el sentimiento.

Hasta el sentimiento peronista

En ese sentido, Flores indicó que han llevado el sentimiento peronista a una situación “donde ellos consideran a los trabajadores como ellos que solamente están pensando en la platita y no es así”. Por eso, enfatizó en que con la pandemia se demostró que el Estado no era todo lo que había y que los planes sociales no alcanzaban. “Eso no lo pudieron advertir los kirchnerista porque no están cerca”, completó.

Con información de www.elintransigente.com