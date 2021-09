Puertas adentro: funcionario kirchnerista dio detalles de la «agudizada» interna del Frente de Todos

El secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, se refirió a la polémica frase del ex titular del Ministerio de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y expresó que «fue poco feliz y quiso decir otra cosa». Además, reveló sobre las internas: «En el Frente de Todos nunca escondimos las diferencias y una derrota los agudiza«.

En este sentido, el dirigente comentó: «La frase de Gollán fue poco feliz, quiso decir otra cosa, hagamos un punto y aparte. La elección fue un golpe durísimo. No sé cuál es la causa, la platita la situación socioeconómica, pero la causa es más política que socioeconómica. La sociedad está cansada de la política Está lejos de la sociedad», en una entrevista con TN.

Además, ya tiene puesta la mira al futuro y manifestó: «Tenemos que sintonizar el día a día pensando en 2023. Hay que seguir gobernando, previniendo la Delta. El Presidente la noche de la derrota tuvo una actitud más que digna. Cuando perdés se ve la estatura de un dirigente y Fernández estuvo impecable. En el frente nunca escondimos las diferencias y una derrota los agudiza».

Por otra parte, se refirió a las internas en el Gobierno y la crisis que desencadenó la derrota, con fuertes cambios en el Gabinete y la salida de Santiago Cafiero como jefe de ministros: «No me asusta en la medida que lo encaucemos. Aníbal, Julián, Manzur, Filmus, son dirigentes probados. La oposición habla de fraude, es una caza de brujas ridícula. Me gusta que Manzur vaya a las 7, es bueno, pero Santiago también trabajaba, por ahí no lo contaba».

Por último, explicó: «El Presidente ya había hablado con Aníbal, Manzur y Julián varias semanas antes de las elecciones, tenía pensado cambios en el gabinete”, en una declaración que sorprende porque en reiteradas oportunidades manifestaron desde el círculo cercano al presidente que no pensaba en cambios, pero la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo habría dejado expuesto.

Con información de www.elintransigente.com