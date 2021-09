Martín Tetaz se desligó de Mauricio Macri: "No es el jefe de mi espacio"

El economista Martín Tetaz, segundo en la lista a diputados porteños que lidera María Eugenia Vidal, se desligó del ex presidente Mauricio Macri y puso en duda su liderazgo en Juntos por el Cambio.

En un vivo de Twitter, Tetaz fue crítico de la gestión que se hizo bajo el mandato de Mauricio Macri: “El Banco Central no fue nunca independiente. Macri puso tres presidentes y emitió 750 mil millones de pesos”. Ante ese comentario, uno de los participantes del vivo retrucó: “El jefe de tu espacio utilizó el Banco Central para ajustar al pueblo, ¿eso decís?”. Tetaz contestó que se trata de “un dato de la realidad” y rápidamente aclaró: “No es el jefe de mi espacio. Yo soy radical, esa es otra confusión”. Entonces, el joven apuntó que Macri es el jefe del frente electoral, pero Tetaz también cuestionó eso: “No es el jefe del frente electoral, tampoco. Es el jefe del Pro y está discutido”.

Otro de los jóvenes que participaba del vivo, que se definió como parte del Pro, se sumó a al debate y cruzó duramente al economista por sus dichos: “Dijiste que Macri no es el líder, pero Macri le ganó a ustedes en 2015, con lo cual el liderazgo lo revalidamos en las urnas. Si quieren el liderazgo de Juntos por el Cambio, preséntense en elecciones, hagan una interna y les ganamos, así como Diego Santilli le ganó a Facundo Manes”. Además, lo chicaneó diciendo: “Le tuvieron que pedir, por favor, a Mauricio Macri que vuelva de Europa, de la Fifa, porque no les daban ni pelota”.

Tetaz negó que sea cierto que le hayan pedido que vuelva, y aclaró: “En ese primer ciclo, efectivamente, el líder natural del espacio, y además presidente, era Macri. No hay ninguna duda de eso, pero ese ciclo se terminó en 2019 y después se abrió otro ciclo. Hay una disputa de poder adentro del Pro, pero sería un irrespetuoso si me metiera en esa interna. Yo no voy a opinar de cómo zanjan las internas políticas porque yo soy de otro de los partidos de la coalición, que es la Unión Cívica Radical”. Y añadió: “Yo no respondo ni a [Horacio Rodríguez] Larreta, ni a Macri ni a Patricia [Bullrich]. Con los tres tengo la mejor relación y construyo con los tres, pero ninguno es mi jefe”.

Con información de www.ambito.com